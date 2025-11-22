Manuel Pellegrini recupera a su mejor jugador en el Betis y medios locales especulan con posible llegada a la Roja

Betis tiene un nuevo desafío para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones de LaLiga. El equipo sevillano recibe al Girona, el domingo a las 12:15 horas de Chile, una de las escuadras que actualmente ocupa uno de los puestos de descenso.

Una previa en la que Manuel Pellegrini recibió excelentes noticias. Isco Alarcón, la gran figura del equipo verdiblanco, regresó a la convocatoria después de tres meses de baja por lesión que le ha impedido debutar en esta temporada.

El mediapunta de 33 años no juega un partido oficial desde la final de la Conference League, cuando los andaluces cayeron por goleada de 4-1 en Breslavia. La estrella sufrió una nueva fractura en el peroné de la pierna izquierda, justo en la misma zona de la que fue operado la temporada pasada.

El 10 de agosto pasado, a solo días del estreno por LaLiga, el oriundo de Benalmádena fue víctima de una fuerte patada en el tobillo izquierdo propinada por Larrubia, extremo del Málaga, en el amistoso que los sevillanos cayeron 3-1 en el amistoso del Torneo Costa del Sol.

Contratiempo que obligó a Isco a pasar por el quirófano y repetir un largo proceso de recuperación. Después de varios entrenamientos con el resto del equipo, el malagueño está en condiciones de sumar sus primeros minutos en la temporada, un regreso clave para el Ingeniero.

“Isco se ha entrenado de manera normal con el plantel, estas últimas dos semanas. En ese sentido, puede estar para los minutos que uno le exija. Por el solo hecho de estar citado quiere decir que está en condiciones de participar en el partido. Cuántos minutos va a tener es muy difícil poder decirlo ahora”, confirmó el DT chileno en la antesala del duelo frente a los catalanes.

¿A la Roja?

Sin embargo, el regreso de Isco Alarcón no es el único tema que lleva portadas en la prensa deportiva de Sevilla. Tras la conferencia de prensa del viernes, las palabras del entrenador santiaguino volvieron a abrir la puerta a una eventual llegada a la selección chilena.

En esta nueva alocución, el DT aclaró que el tema de ninguna manera está cerrado e, incluso, dejó entrever algunas condiciones especiales para que pueda aceptar el insistente llamado de la federación chilena.

“Tanto la selección chilena como el Betis son muy importantes para mí, ahora estamos comprometidos con el club, son cinco o seis años. Pero también hay una Selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas. Siempre hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato. Ya veremos en el momento adecuado cuál es la solución”, dijo el adiestrador.

Palabras que sembraron más dudas en los medios locales. Estadio Deportivo, uno de los diarios más importantes de Andalucía, especuló otra vez sobre una eventual salida.

“Pellegrini introduce a Chile en la ecuación de su futuro”, tituló en una de sus notas principales, a la vez que afirmó que “por primera vez, se refirió públicamente la vía de dirigir al combinado de su país”.