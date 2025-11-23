En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Girona por LaLiga
El conjunto verdiblanco afronta un partido crucial para continuar en la pelea por meterse en la Champions League.
Real Betis 0-1 Girona
46′, Comienza la segunda parte
Betis debe mejorar su juego ante Girona, si no quiere perder de vista los puestos de Champions.
46′, Tres cambios en Betis
Abde, Aitor Ruibal y Amrabat ingresan por Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín y Lo Celso; respectivamente.
45+1′, Terminaaaa la primera parte
Girona sorprende a Betis y se va en ventaja de manera merecida en Sevilla, frente a un cuadro local muy mezquino.
33′, Amarilla en Betis
Marc Bartra es el primer amonestado en el local.
20′, GOOOOOOLLLL DE GIRONAAAA
Vladyslav Vanat sorprende a la zaga del Betis y abre el marcador en Sevilla.
12′, Amarilla en Girona
Amonestado el central Vitor Reis tras una fuerte patad sobre Antony.
1′, Comienzaaa el partido
Rueda la pelota en La Cartuja de Sevilla.
Regreso ilustre
El volante Isco Alarcón regresa a la convocatoria y recibe el homenaje de los hinchas del Betis.
La alineación de Girona
Los jugadores del DT Míchel.
La formación del Betis
Los once elegidos por Manuel Pellegrini.
Buenas tardes.
Acá comienza la trasmisión del partido entre el local Betis y el Girona, válido por la décimo tercera fecha de LaLiga de España.
