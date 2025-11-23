En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Girona por LaLiga

Real Betis 0-1 Girona

46′, Comienza la segunda parte

Betis debe mejorar su juego ante Girona, si no quiere perder de vista los puestos de Champions.

46′, Tres cambios en Betis

Abde, Aitor Ruibal y Amrabat ingresan por Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín y Lo Celso; respectivamente.

45+1′, Terminaaaa la primera parte

Girona sorprende a Betis y se va en ventaja de manera merecida en Sevilla, frente a un cuadro local muy mezquino.

33′, Amarilla en Betis

Marc Bartra es el primer amonestado en el local.

20′, GOOOOOOLLLL DE GIRONAAAA

Vladyslav Vanat sorprende a la zaga del Betis y abre el marcador en Sevilla.

12′, Amarilla en Girona

Amonestado el central Vitor Reis tras una fuerte patad sobre Antony.

1′, Comienzaaa el partido

Rueda la pelota en La Cartuja de Sevilla.

Regreso ilustre

El volante Isco Alarcón regresa a la convocatoria y recibe el homenaje de los hinchas del Betis.

La alineación de Girona

Los jugadores del DT Míchel.

La formación del Betis

Los once elegidos por Manuel Pellegrini.

Buenas tardes.

Acá comienza la trasmisión del partido entre el local Betis y el Girona, válido por la décimo tercera fecha de LaLiga de España.