BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El plan de Gustavo Álvarez para minimizar el desgaste de los seleccionados de la U de cara al duelo clave con O’Higgins

    El técnico de los azules prepara cuidadosamente el enfrentamiento con los celestes, pues se define ahí gran parte de las chances de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Álvarez tomó una decisión con los seleccionados de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Una final. Eso es lo que disputarán Universidad de Chile y O’Higgins, este domingo en el estadio El Teniente (18 horas). Y aunque el ganador no recibirá un trofeo luego del encuentro, sí tendrá la posibilidad de seguir en carrera por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año y su cuantioso premio en dinero.

    Sueño que para los azules hoy es más inalcanzable que para los celestes. La U está cuarta con 48 unidades y tiene la obligación de quedarse con los tres puntos. Con ellos, no solo superarían a los de la sexta región, que marchan terceros con 50 unidades, sino también seguirán a la caza del equipo que hoy se está quedando con el Chile 2: Universidad Católica, que tiene 51 positivos y se mide con Palestino este sábado a las 20.30.

    Por lo mismo, Gustavo Álvarez ha tratado de cubrir todas las eventualidades que puedan ocurrir en Rancagua. Y una de las más importantes es el cansancio que arrastran sus tres seleccionados, Javier Altamirano, Fabián Hormazábal y Matías Sepúlveda, tras el viaje a Rusia.

    Aunque ninguno sumó los 180 minutos previstos ante los locales y sus pares de Perú, el largo viaje a Sochi y el desgaste propio del cambio de horario preocupó al transandino. De hecho, los futbolistas se fueron del aeropuerto al Centro Deportivo Azul a realizarse chequeos médicos y, tras ello, tuvieron la jornada libre.

    “Si bien tuvieron un desgaste por viaje, no tuvieron tanto desgaste por minutos jugados. Entonces, hablé con ellos y hoy (viernes) tenían el viaje encima, mañana (sábado) van a estar mejor y después del entrenamiento decidiré quienes alinean. Pero en principio los considero“, sostuvo el nacido en Lomas de Zamora.

    Assadi no estará ante los celestes. Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El reemplazo de dos piezas clave

    Otro dolor de cabeza para el nacido en Lomas de Zamora es que no podrá contar con Lucas Assadi ni Franco Calderón. Y aunque el primero tiene una grave lesión, de todas formas no iba a jugar por el castigo tras su mal comportamiento en el Clásico Universitario. ¿Su reemplazo? Uno que se prendió en las últimas fechas y que desea continuar el próximo año: Leandro Fernández.

    En tanto, Nicolás Ramírez será el hombre que ingrese por Calderón (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) en la última línea. Y la duda estaba en el mediocampo, pues había probado a Marcelo Díaz e Israel Poblete como acompañante de Charles Aránguiz en el medio, pero Poblete se quedó con el puesto en la jornada de este viernes.

    Por lo mismo, se espera que Álvarez presente a Gabriel Castellón, en el arco; Hormazábal, Ramírez y Matías Zaldivia, en defensa; Maximiliano Guerrero, Aránguiz, Poblete, Altamirano y Sepúlveda, en el medio; y Lucas Di Yorio con Leandro Fernández, en la delantera.

    "Paqui" Meneghini quiere dominar a la U. Foto: Photosport. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Las lesiones atormentan a Meneghini

    Al otro lado de la vereda, está O’Higgins. Y un poco de morbo también, debido a que la U tiene en la mira a Francisco Meneghini como posible reemplazante de Álvarez, si finalmente este último deja la banca estudiantil. Sin embargo, el adiestrador de los celestes ha dicho que solo está enfocado en este torneo y una de sus preocupaciones son las bajas que afectan a su oncena.

    Alan Robledo, Felipe Ogaz y Rodrigo Godoy no estarán ante los estudiantiles. El central está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y el volante y el delantero están lesionados. “Hemos tenido tiempo para analizar cosas y lo hemos aprovechado”, aseguró el DT de los locales. Luego añadió que “va a ser muy importante que podamos tener la pelota, que no solamente nos focalicemos en cómo neutralizar lo que ellos hacen, sino también ser capaces de nosotros dominar el partido por momento, mover la pelota, tenemos capacidad, tenemos calidad técnica”.

    Meneghini reveló que "el foco está en que nosotros seamos capaces de mandar en la cancha, por momentos, cuando tengamos la pelota hacerlos correr, encontrar espacios y cuando no la tengamos, ser un equipo compacto y agresivo para apretar y no permitir que ellos generen muchas ocasiones de gol”.

    Para ello, Paqui valora que todos sus dirigidos lleguen sin compromisos en el cuerpo y así lo reveló. “Estuvimos la semana pasada sin partido, así que nos permitió recuperar a ciertos jugadores, entrenar con más tiempo, con más tranquilidad”, concluyó.

    ¿Cuándo juega O’Higgins con Universidad de Chile y quién transmite?

    O’Higgins recibe a Universidad de Chile este domingo, a las 18 horas, en el estadio El Teniente. El duelo será transmitido por TNT Sports Premiumm y por su plataforma streaming en HBO-Max.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezO'HigginsO'Higgins vs Universidad de ChileLiga de PrimeraChile 2Copa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.

    Incendio en distribuidora de neumáticos en San Miguel provoca densa nube de humo visible en distintas comunas de la RM

    Al menos cuatro fallecidos tras choque entre camión y dos buses interurbanos en la Ruta 5 Norte en Antofagasta

    Investigan robo en lugar habitado en Puente Alto: sujetos ocuparon una escalera plegable para entrar

    Prisión preventiva para dos locatarios que provocaron fatal accidente de tránsito tras perseguir a asaltantes en su camioneta

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    3.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    4.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    5.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming

    Incendio en distribuidora de neumáticos en San Miguel provoca densa nube de humo visible en distintas comunas de la RM

    Al menos cuatro fallecidos tras choque entre camión y dos buses interurbanos en la Ruta 5 Norte en Antofagasta

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF
    Negocios

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Sergio Weinstein y su disputa contra Enel y el Fisco: “Me he sentido discriminado por ser un inversionista pequeño”

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre
    El Deportivo

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    El plan de Gustavo Álvarez para minimizar el desgaste de los seleccionados de la U de cara al duelo clave con O’Higgins

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Las claves de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad o cuando Santa Claus se olvidó de Titirilquén

    Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.
    Mundo

    Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica: no contará con la presencia de EE.UU.

    Policía Federal brasileña detiene en su domicilio al expresidente Jair Bolsonaro

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios