El plan de Gustavo Álvarez para minimizar el desgaste de los seleccionados de la U de cara al duelo clave con O’Higgins

Una final. Eso es lo que disputarán Universidad de Chile y O’Higgins, este domingo en el estadio El Teniente (18 horas). Y aunque el ganador no recibirá un trofeo luego del encuentro, sí tendrá la posibilidad de seguir en carrera por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año y su cuantioso premio en dinero.

Sueño que para los azules hoy es más inalcanzable que para los celestes. La U está cuarta con 48 unidades y tiene la obligación de quedarse con los tres puntos. Con ellos, no solo superarían a los de la sexta región, que marchan terceros con 50 unidades, sino también seguirán a la caza del equipo que hoy se está quedando con el Chile 2: Universidad Católica, que tiene 51 positivos y se mide con Palestino este sábado a las 20.30.

Por lo mismo, Gustavo Álvarez ha tratado de cubrir todas las eventualidades que puedan ocurrir en Rancagua. Y una de las más importantes es el cansancio que arrastran sus tres seleccionados, Javier Altamirano, Fabián Hormazábal y Matías Sepúlveda, tras el viaje a Rusia.

Aunque ninguno sumó los 180 minutos previstos ante los locales y sus pares de Perú, el largo viaje a Sochi y el desgaste propio del cambio de horario preocupó al transandino. De hecho, los futbolistas se fueron del aeropuerto al Centro Deportivo Azul a realizarse chequeos médicos y, tras ello, tuvieron la jornada libre.

“Si bien tuvieron un desgaste por viaje, no tuvieron tanto desgaste por minutos jugados. Entonces, hablé con ellos y hoy (viernes) tenían el viaje encima, mañana (sábado) van a estar mejor y después del entrenamiento decidiré quienes alinean. Pero en principio los considero“, sostuvo el nacido en Lomas de Zamora.

Assadi no estará ante los celestes. Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

El reemplazo de dos piezas clave

Otro dolor de cabeza para el nacido en Lomas de Zamora es que no podrá contar con Lucas Assadi ni Franco Calderón. Y aunque el primero tiene una grave lesión, de todas formas no iba a jugar por el castigo tras su mal comportamiento en el Clásico Universitario. ¿Su reemplazo? Uno que se prendió en las últimas fechas y que desea continuar el próximo año: Leandro Fernández.

En tanto, Nicolás Ramírez será el hombre que ingrese por Calderón (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) en la última línea. Y la duda estaba en el mediocampo, pues había probado a Marcelo Díaz e Israel Poblete como acompañante de Charles Aránguiz en el medio, pero Poblete se quedó con el puesto en la jornada de este viernes.

Por lo mismo, se espera que Álvarez presente a Gabriel Castellón, en el arco; Hormazábal, Ramírez y Matías Zaldivia, en defensa; Maximiliano Guerrero, Aránguiz, Poblete, Altamirano y Sepúlveda, en el medio; y Lucas Di Yorio con Leandro Fernández, en la delantera.

"Paqui" Meneghini quiere dominar a la U. Foto: Photosport. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Las lesiones atormentan a Meneghini

Al otro lado de la vereda, está O’Higgins. Y un poco de morbo también, debido a que la U tiene en la mira a Francisco Meneghini como posible reemplazante de Álvarez, si finalmente este último deja la banca estudiantil. Sin embargo, el adiestrador de los celestes ha dicho que solo está enfocado en este torneo y una de sus preocupaciones son las bajas que afectan a su oncena.

Alan Robledo, Felipe Ogaz y Rodrigo Godoy no estarán ante los estudiantiles. El central está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y el volante y el delantero están lesionados. “Hemos tenido tiempo para analizar cosas y lo hemos aprovechado”, aseguró el DT de los locales. Luego añadió que “va a ser muy importante que podamos tener la pelota, que no solamente nos focalicemos en cómo neutralizar lo que ellos hacen, sino también ser capaces de nosotros dominar el partido por momento, mover la pelota, tenemos capacidad, tenemos calidad técnica”.

Meneghini reveló que "el foco está en que nosotros seamos capaces de mandar en la cancha, por momentos, cuando tengamos la pelota hacerlos correr, encontrar espacios y cuando no la tengamos, ser un equipo compacto y agresivo para apretar y no permitir que ellos generen muchas ocasiones de gol”.

Para ello, Paqui valora que todos sus dirigidos lleguen sin compromisos en el cuerpo y así lo reveló. “Estuvimos la semana pasada sin partido, así que nos permitió recuperar a ciertos jugadores, entrenar con más tiempo, con más tranquilidad”, concluyó.

¿Cuándo juega O’Higgins con Universidad de Chile y quién transmite?

O’Higgins recibe a Universidad de Chile este domingo, a las 18 horas, en el estadio El Teniente. El duelo será transmitido por TNT Sports Premiumm y por su plataforma streaming en HBO-Max.