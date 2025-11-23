En vivo: O’Higgins recibe a Universidad de Chile en una “final” para clasificar a la próxima Copa Libertadores
Celestes y azules estarán cara a cara en el Teniente de Rancagua. El vencedor seguirá en carrera por el cupo de Chile 2.
Minuto a minuto
O’Higgins 0-1 Universidad de Chile
¡Final del primer tiempo!
45′+5′. Universidad de Chile se impone por la mínima en su visita a O’Higgins y trepa a zona de Chile 3.
Tarjeta amarilla en la U
45′+5′. Matías Sepúlveda recibe la cartulina.
Tiempo de adición
45′. Se juegan cinco más en Rancagua.
Tarjeta amarilla en O’Higgins
45′. Moisés González es amonestado y, de pasada, queda suspendido para la próxima fecha.
¡Gol anulado de Universidad de Chile!
40′. Era un impresionante disparo desde fuera del área de Leandro Fernández, pero el juez levanta la bandera y lo anula.
Nueva llegada de O’Higgins
34′. Maxi Romero se filtró entre líneas y remata, pero Castellón achica de buena manera.
Pausa en el partido
31′. El partido se detiene por un choque de cabezas entre Leandro Fernández y Luis Pavez. Entra la asistencia médica.
¡Gol de Universidad de Chile!
23′. Centro cruzado de Matías Sepúlveda que queda en los pies de Maximiliano Guerrero. El carrilero por la derecha solo tiene que empujarla en la boca del arco.
¡Ahora el travesaño salva a O’Higgins!
21. Tremendo remate de Di Yorio, que choca de lleno en el palo y pica afuera.
O’Higgins y el horizontal
16′. En una contra letal, Rabello intenta lanzar un centro pero le sale con dirección al arco. La pelota se estrella en el parte posterior del travesaño.
Cambio en la U
15′. Hormazábal no va para más. Ingresa Ignacio Tapia.
Preocupación en la U
13′. Fabián Hormazábal se tira al piso por una lesión muscular. Pasa la cuenta el desgaste del año y el reciente viaje con la Roja a Rusia.
Ahora lo desperdicia O’Higgins
10′. Zaldivia le dejó servido el balón a Sarrafiore, que la pifia y se pierda una chance clarísima.
Punzante inicio de la U
2′. Primero, Charles Aránguiz llegó hasta el área chica y no pudo definir. Luego, Di Yorio saca un disparo que contiene Carabalí.
¡Comienza el partido!
1′. O’Higgins y Universidad de Chile ya juegan un duelo clave por el cupo de Chile 2.
Gran recibimiento
Lleno total en El Teniente. La hinchada de O’Higgins realiza una salida con humo de color celeste. La U, por su parte, repletó su sector. Se ven bonitas imágenes en Rancagua.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
O’Higgins está en el tercer lugar con 50 puntos, ocupando el puesto de Chile 3 a la próxima Copa Libertadores. Universidad de Chile, en tanto, está 4° con 48 unidades, en zona de Copa Sudamericana.
La formación titular de Universidad de Chile:
La formación titular de O’Higgins:
O’Higgins recibe a Universidad de Chile
Celestes y azules chocan en un duelo decisivo para definir al equipo que sigue al acecho de la UC en la lucha por el cupo de Chile 2.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
