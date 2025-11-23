BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: O’Higgins recibe a Universidad de Chile en una “final” para clasificar a la próxima Copa Libertadores

    Celestes y azules estarán cara a cara en el Teniente de Rancagua. El vencedor seguirá en carrera por el cupo de Chile 2.

    O'Higgins y Universidad de Chile se enfrentan en la Liga de Primera JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    O’Higgins 0-1 Universidad de Chile

    Actualiza el relato

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+5′. Universidad de Chile se impone por la mínima en su visita a O’Higgins y trepa a zona de Chile 3.

    Tarjeta amarilla en la U

    45′+5′. Matías Sepúlveda recibe la cartulina.

    Tiempo de adición

    45′. Se juegan cinco más en Rancagua.

    Tarjeta amarilla en O’Higgins

    45′. Moisés González es amonestado y, de pasada, queda suspendido para la próxima fecha.

    ¡Gol anulado de Universidad de Chile!

    40′. Era un impresionante disparo desde fuera del área de Leandro Fernández, pero el juez levanta la bandera y lo anula.

    Nueva llegada de O’Higgins

    34′. Maxi Romero se filtró entre líneas y remata, pero Castellón achica de buena manera.

    Pausa en el partido

    31′. El partido se detiene por un choque de cabezas entre Leandro Fernández y Luis Pavez. Entra la asistencia médica.

    ¡Gol de Universidad de Chile!

    23′. Centro cruzado de Matías Sepúlveda que queda en los pies de Maximiliano Guerrero. El carrilero por la derecha solo tiene que empujarla en la boca del arco.

    ¡Ahora el travesaño salva a O’Higgins!

    21. Tremendo remate de Di Yorio, que choca de lleno en el palo y pica afuera.

    O’Higgins y el horizontal

    16′. En una contra letal, Rabello intenta lanzar un centro pero le sale con dirección al arco. La pelota se estrella en el parte posterior del travesaño.

    Cambio en la U

    15′. Hormazábal no va para más. Ingresa Ignacio Tapia.

    Preocupación en la U

    13′. Fabián Hormazábal se tira al piso por una lesión muscular. Pasa la cuenta el desgaste del año y el reciente viaje con la Roja a Rusia.

    Ahora lo desperdicia O’Higgins

    10′. Zaldivia le dejó servido el balón a Sarrafiore, que la pifia y se pierda una chance clarísima.

    Punzante inicio de la U

    2′. Primero, Charles Aránguiz llegó hasta el área chica y no pudo definir. Luego, Di Yorio saca un disparo que contiene Carabalí.

    ¡Comienza el partido!

    1′. O’Higgins y Universidad de Chile ya juegan un duelo clave por el cupo de Chile 2.

    Gran recibimiento

    Lleno total en El Teniente. La hinchada de O’Higgins realiza una salida con humo de color celeste. La U, por su parte, repletó su sector. Se ven bonitas imágenes en Rancagua.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    O’Higgins está en el tercer lugar con 50 puntos, ocupando el puesto de Chile 3 a la próxima Copa Libertadores. Universidad de Chile, en tanto, está 4° con 48 unidades, en zona de Copa Sudamericana.

    La formación titular de Universidad de Chile:

    La formación titular de O’Higgins:

    O’Higgins recibe a Universidad de Chile

    Celestes y azules chocan en un duelo decisivo para definir al equipo que sigue al acecho de la UC en la lucha por el cupo de Chile 2.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Universidad de ChileO'HigginsLiga de PrimeraFútbolFútbol chilenoLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes
    Chile

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar
    El Deportivo

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar

    El Niño Maravilla sonríe: Alexis Sánchez de recupera en tiempo récord y es citado por el Sevilla frente al Espanyol

    En vivo: O’Higgins recibe a Universidad de Chile en una “final” para clasificar a la próxima Copa Libertadores

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención
    Mundo

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”