Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó esta jornada el proyecto de ley que eleva las sanciones para los delitos cometidos por una multitud, hechos conocidos públicamente como “turbazos”.

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto quedó además aprobado en particular, despachandose así al Senado.

La iniciativa -que también fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Seguridad Ciudadana la semana pasada- modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto.

Así, la norma, de artículo único, establece que se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años), la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina.

Lo anterior, cuando estos hechos, conocidos comúnmente como “turbazos”, fueran perpetrados por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación directa hacia las personas.

La iniciativa fue destacada en general por los diputados de todos los sectores durante la discusión, quienes lo calificaron como necesario.

“Al modificar principalmente el artículo 439,enviamos un mensaje contundente a la sociedad: quien pretenda escudarse en el tumulto para sembrar el terror en lugares cerrados ya no encontrará un vacío legal donde esconderse”, expresó el diputado Javier Olivares (PDG).

Asimismo, el diputado Andés Celis (Indep), apuntó que con esto,en Chile “el actuar en turba para robar tendrá una sanción penal a la altura del trauma que provoca”.

El diputado Daniel Lilayu (UDI) por su parte, junto con indicar su voto a favor, sostuvo que “la delincuencia evoluciona y el Estado tiene la obligación de estar a la altura. No podemos seguir con herramientas del pasado frente a delitos del presente”.

Asimismo, y justo con celebrar la iniciativa, el diputado José Antonio Rivas (PS) también instó a que “ser categóricos en el mensaje”.

“El actuar organizado para delinquir no puede tener espacio en nuestro país. Estas no son conductas aisladas, son formas de criminalidad que se estructuran precisamente en la fuerza del número para intimidar, paralizar y someter a las víctimas", sostuvo. “Frente a eso el Estado tiene que responder con firmeza. Este proyecto avanza en esa dirección y es también una señal clara que nos vamos a tolerar que estas organizaciones sigan operando con sensación de impunidad”.

Por su parte, algunos diputados, entre ellos el diputado Marcos Ilabaca (PS) hicieron un punto en que se debe reforzar la persecusión penal..

“No sacamos nada con seguir aumentando penas, seguir generando figuras que ya han sido utilizadas, si no le ponemos mayor atención a lo que ocurre en los procesos de persecución penal, donde yo siempre lo he señalado en esta sala, tenemos un grave problema”, sostuvo el parlamentario.