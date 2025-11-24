Con la UC y la U en una lucha infartante: todo lo que se juega a dos fechas del cierre de la Liga de Primera

Universidad Católica tiene la chance de asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores.

El cierre de la Liga de primera se viene con todo. Si bien hace algunas semanas Coquimbo Unido se coronó como campeón, aún falta definir a los clasificados a las copas internacionales y los elencos que deberán disputar la Primera B en la próxima temporada.

En la parte alta hay tres equipos que se encuentran compitiendo por quedarse con el puesto de Chile 2 de la Copa Libertadores que entrega un cupo directo en la fase de grupos de la competencia.

Universidad Católica es el cuadro que tiene la primera ventaja al ocupar la segunda posición de la tabla con 54 puntos. Más abajo, Universidad de Chile (51) y O’Higgins (50) tienen chances matemáticas de pelear por el lugar.

Más abajo se vive la lucha por asegurar un puesto en la próxima Copa Sudamericana. Hasta ahora, O’Higgins, Audax Italiano, Palestino y Colo Colo están metidos en la zona de clasificación al torneo que en su edición 2025 coronó a Lanús.

Huachipato, que este lunes se enfrenta a Ñublense, también tiene la chance de meterse en la batalla por volver a las competencias internacionales.

Ya en la parte baja, están los equipos que intentan mantener la categoría. El inicio de la 29° fecha encontrará a Unión Española y Deportes Iquique ocupando la zona roja, claro que Deportes La Serena, Everton y Deportes Limache aún no pueden relajarse, pues matemáticamente tanto los Rojos como los Dragones Celestes los pueden superar.

Los duelos clave de la fecha 29

La penúltima fecha puede definir varias situaciones en el campeonato. En el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, programado para el sábado 29 de noviembre a las 12.00 horas, los Cruzados pueden asegurar el Chile 2.

Para aquello los de la precordillera necesitan imponerse a los acereros y esperar que la Universidad de Chile se enrede contra Coquimbo Unido.

Por cierto, el duelo entre azules y piratas también tendrá un atractivo especial. Mientras los laicos intentan superar a los franjeados en la tabla, los aurinegros intentarán establecer una nueva marca de victorias consecutivas. Con la última victoria sobre Deportes La Serena, los coquimbanos lograron igualar el registro que consiguió el Ballet Azul entre 1963 y 1964 de 16 triunfos al hilo.

El torneo también enfrentará a Cobresal contra Colo Colo que hasta ahora disputan el último lugar de acceso a la Copa Sudamericana. Los mineros y el Cacique están igualados con 44 puntos, pero la diferencia de goles beneficia a los albos.

Además, Audax Italiano y Palestino intentarán dar un paso más para asegurar su presencia en la competencia.

Por último, está la lucha por evitar el descenso. Limache se jugará la permanencia contra Unión La Calera, mientras que Deportes Iquique y Unión Española harán lo propio contra Everton y O’Higgins respectivamente. En el caso de que los Dragones Celestes o los hispanos pierdan, quedarán sentenciados a competir en la Primera B en la próxima temporada.

La programación de la fecha 29

Viernes 28 de noviembre:

20.00 Cobresal vs. Colo Colo

Sábado 29 de noviembre:

12.00 Huachipato vs. Universidad Católica

18.00 Deportes La Serena vs. Palestino

18.00 Audax Italiano vs. Ñublense

Domingo 30 de noviembre:

18.00 U. La Calera vs. Deportes Limache

18.00 Everton vs. Deportes Iquique

18.00 Unión Española vs. O’Higgins

Lunes 1 de diciembre: