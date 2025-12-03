“Va a ser terrible”: la sinceridad de Luis Mena por el panorama de la Roja femenina en la Liga de Naciones.

La Roja femenina dejó atrás su derrota ante Perú y venció a Paraguay en la Liga de Naciones. El equipo de Luis Mena ganó por la cuenta mínima en Rancagua y escaló al cuarto lugar de la tabla. Sin embargo, el calendario que enfrenta ahora el combinado nacional lleva al DT a hacer un sincero análisis respecto de la dificultad que deben superar.

“Ahora nos toca una triple fecha, donde enfrentaremos de local a Argentina y luego visitaremos a Colombia y Uruguay. Va a ser terrible, de verdad. Incluso, no sé si será tan aconsejable a nivel físico, por el esfuerzo que pueden hacer nuestras jugadoras”, dijo el entrenador. Chile tiene siete puntos y por ahora comparte posición con Colombia y Argentina.

“Tenemos que planificar bien esa triple fecha, que será importantísima porque nos enfrentamos con rivales directos. Va a ser complicado”, añadió Mena.

La Roja femenina le ganó a Paraguay este martes. Foto: Carlos Parra/Comunicaciones FFCh.

El DT, además, aún lamenta las unidades perdidas en Cusco. “Me hubiera encantado terminar el año con 10 puntos, era lo ideal y lo que nosotros teníamos en mente, pero esto es fútbol”, dijo.

“Queremos llevar a Chile a lo más alto. Sé que será complicado, que vamos a tener caídas, pero hay que saber levantarse rápidamente y recomponer todo”, complementó.

El optimismo de Endler

Por otro lado, la arquera Christiane Endler destacó lo hecho por la Roja este martes. “Estoy feliz con el triunfo y desarrollo del partido. Estuvimos desde el primer minuto buscando el triunfo, queríamos sacar los tres puntos hoy si o sí, se notó las ganas, la intensidad, marcar fuerte. Paraguay siempre nos complica, la mayoría de las veces empatamos”, señaló.

“Lo importante era sacar los tres puntos como fuera. Por suerte logramos jugar bien, tener el control del partido el mayor tiempo posible. Faltó concretar algunas ocasiones que tuvimos, pero contenta con el equipo”, agregó,

La histórica jugadora también lamentó la derrota ante Perú. “Todos los partidos son una final, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos como local. No esperábamos perder así en Perú. Esto era una final para seguir en pelea y así lo jugamos, fuimos agresivas desde el principio, presionando. Estoy muy contenta con lo que hicimos”, enfatizó.

“Fue un cambio en general de lo anímico, darnos cuenta que estamos peleando por algo importante y que tenemos opciones claras de clasificar, no queremos que se nos vaya. El partido con Perú no refleja el trabajo que hemos hecho. Hoy fuimos otro equipo”, dijo.

“Es importante que la selección recorra Chile, el cariño ha sido increíble. Ojalá sigamos atrayendo más gente. La cancha está espectacular, feliz de jugar aquí”, cerró la capitana.