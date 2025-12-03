La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones

La Roja femenina logró una esforzada victoria en su cuarto partido por la Liga de las Naciones. Las chilenas se impusieron por la cuenta mínima a Paraguay, en Rancagua, resultado que le permite escalar a la tercera posición, todavía fuera de los dos cupos directos a la Copa del Mundo de 2027.

Pero las diferencias entre ambos equipos eran evidentes. La Roja femenina necesitaba una victoria, después de caer por 3-1 en Cusco, ante Perú y salir de la zona de clasificación directa en una tabla de posiciones muy cerrada, en la que el tercero y cuarto equipo avanzan al repechaje.

A los 3 minutos, la escuadra nacional estuvo próxima a abrir la cuenta, cuando la golera guaraní Alicia Bobadilla logró detener el mal despeje de Fiorela Martínez.

Entonces, las dirigidas de Luis Mena se dieron cuenta dónde se abrían los caminos hacia el gol. La aparición de Vaitiare Pardo en la derecha era un problema sin solución para las rivales. Así ocurrió a los 20’, cuando la zaguera Dahiana Bogarín tuvo sacar de emergencia el centro de la hija de Sebastián, exvolante de la U y de Feyenoord, y sobrina de Mauricio Pinilla.

Cerca de la media hora, después de una serie de rebotes, las paraguayas tuvieron su aproximación más clara. Sin embargo, el remate de Claudia Martínez se fue muy lejos de la portería local.

Fue suficiente para encender el ritmo de las chilenas. A los 34’, un pase corto de Fernanda Ramírez obligó a Tiana Endler a salir del fondo para abrir a la derecha a Millaray Cortés, quien alargó para Pardo. El centro de la figura nacional llegó a los pies de Yanara Aedo, quien remató de primera al ángulo para el 1-0.

Ventaja justificada por lo que pasaba en la cancha rancagüina. Pese a ello, en los descuentos de la primera parte, las visitantes estuvieron muy próximas a encontrar el empate después de un tiro libre, aunque el remate de Martínez fue bloqueado por la zaga chilena.

Triunfo justo

Pero la ventaja era exigua. Justo en el inicio del tiempo complementario, un remate de cabeza de Sonya Keefe fue repelido por las visitantes y el rebote le sobró por muy poco a Cortés, en posición de disparo.

Paraguay intentó complicar a Chile, adelantó sus líneas, pero poco pudo inquietar a la arquera del Lyon de Francia. Encima, a los 69 minutos, las visitantes sufrieron la expulsión de Danna Garcete después de una vistosa falta sobre Pardo, que le valió la segunda amarilla.

Con una jugadora más, las nacionales fueron por esa diferencia de goles que les permitiera escalar un poco más en las posiciones. A los 71’, un largo remate de Keefe se fue por muy poco sobre la portería rival. Instantes más tarde, un cabezazo de Camila Sáez se fue por poco a un costado.

Pero el resultado no se movió más. La victoria de 1-0 le permite a las dirigidas de Luis Mena sumar 7 puntos y escalar a la tercera posición y una diferencia de goles de +4. Venezuela es líder con 8 unidades, después de derrota por 6-0 a Perú, mientras que Argentina es segunda con los mismos 7 que las Rojas, pero con una diferencia de +10 tras golear por 8-0 a Bolivia.