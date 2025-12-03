VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones

    Las chilenas ganaron con un golazo de Yanara Aedo, en la primera parte, en el torneo que entrega dos cupos directos a la Copa del Mundo de 2027. Las nacionales suman 7 puntos en cuatro duelos, los mismos que Argentina, pero con peor diferencia de goles.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Yanara Aedo marcó el único gol de Chile en el triunfo ante Paraguay. FOTO: @LaRoja.

    La Roja femenina logró una esforzada victoria en su cuarto partido por la Liga de las Naciones. Las chilenas se impusieron por la cuenta mínima a Paraguay, en Rancagua, resultado que le permite escalar a la tercera posición, todavía fuera de los dos cupos directos a la Copa del Mundo de 2027.

    Pero las diferencias entre ambos equipos eran evidentes. La Roja femenina necesitaba una victoria, después de caer por 3-1 en Cusco, ante Perú y salir de la zona de clasificación directa en una tabla de posiciones muy cerrada, en la que el tercero y cuarto equipo avanzan al repechaje.

    A los 3 minutos, la escuadra nacional estuvo próxima a abrir la cuenta, cuando la golera guaraní Alicia Bobadilla logró detener el mal despeje de Fiorela Martínez.

    Entonces, las dirigidas de Luis Mena se dieron cuenta dónde se abrían los caminos hacia el gol. La aparición de Vaitiare Pardo en la derecha era un problema sin solución para las rivales. Así ocurrió a los 20’, cuando la zaguera Dahiana Bogarín tuvo sacar de emergencia el centro de la hija de Sebastián, exvolante de la U y de Feyenoord, y sobrina de Mauricio Pinilla.

    Cerca de la media hora, después de una serie de rebotes, las paraguayas tuvieron su aproximación más clara. Sin embargo, el remate de Claudia Martínez se fue muy lejos de la portería local.

    Fue suficiente para encender el ritmo de las chilenas. A los 34’, un pase corto de Fernanda Ramírez obligó a Tiana Endler a salir del fondo para abrir a la derecha a Millaray Cortés, quien alargó para Pardo. El centro de la figura nacional llegó a los pies de Yanara Aedo, quien remató de primera al ángulo para el 1-0.

    Ventaja justificada por lo que pasaba en la cancha rancagüina. Pese a ello, en los descuentos de la primera parte, las visitantes estuvieron muy próximas a encontrar el empate después de un tiro libre, aunque el remate de Martínez fue bloqueado por la zaga chilena.

    Triunfo justo

    Pero la ventaja era exigua. Justo en el inicio del tiempo complementario, un remate de cabeza de Sonya Keefe fue repelido por las visitantes y el rebote le sobró por muy poco a Cortés, en posición de disparo.

    Paraguay intentó complicar a Chile, adelantó sus líneas, pero poco pudo inquietar a la arquera del Lyon de Francia. Encima, a los 69 minutos, las visitantes sufrieron la expulsión de Danna Garcete después de una vistosa falta sobre Pardo, que le valió la segunda amarilla.

    Con una jugadora más, las nacionales fueron por esa diferencia de goles que les permitiera escalar un poco más en las posiciones. A los 71’, un largo remate de Keefe se fue por muy poco sobre la portería rival. Instantes más tarde, un cabezazo de Camila Sáez se fue por poco a un costado.

    Pero el resultado no se movió más. La victoria de 1-0 le permite a las dirigidas de Luis Mena sumar 7 puntos y escalar a la tercera posición y una diferencia de goles de +4. Venezuela es líder con 8 unidades, después de derrota por 6-0 a Perú, mientras que Argentina es segunda con los mismos 7 que las Rojas, pero con una diferencia de +10 tras golear por 8-0 a Bolivia.

    Más sobre:FútbolFútbol FemeninoSelección Chilena FemeninaSelección Paraguaya FemeninaLiga de la Naciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

    Grave escolar de 15 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    4.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    5.
    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó
    Chile

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

    Grave escolar de 15 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones
    El Deportivo

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras
    Mundo

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón