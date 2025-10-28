El optimismo de Yanara Aedo tras la goleada de la Roja en la Liga de Naciones: “Vienen rivales directos y lo tenemos que ir a buscar”. . Por @laroja

La Roja femenina mostró su superioridad y goleó 5-0 a Bolivia en El Teniente de Rancagua, en la segunda fecha de la Liga de Naciones. Chile se adelantó con un penal que Sonya Keefe transformó en gol, abriendo rápidamente el marcador. La delantera repetiría a los 9′ con un cabezazo que elevó la ventaja a 2-0.

A los 18′, tras revisión del VAR, Fernanda Pinilla sumó el tercer tanto, consolidando la superioridad chilena, mientras que Yastin Jiménez cerró el primer tiempo con un gol en los descuentos. La segunda mitad vio cómo Nayadet López sellaba la goleada apenas comenzado el complemento.

“Todos los puntos son importantes, queríamos cerrar la primera fecha eliminatoria con cuatro puntos. Sumamos los dos partidos y eso es lo importante, el trabajo grupal”, señaló Yanara Aedo tras el encuentro, a Chilevisión. La histórica jugadora enfatizó la importancia de los rivales directos: “Perú nos toca en el Cusco, altitud, creo que son 3.600 metros, pero nada, lo tenemos que ir a buscar, son rivales directos y siempre hay que ir por los tres puntos”.

La Roja goleó a Bolivia. Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

Por su parte, Keefe destacó la efectividad del equipo y la confianza que genera abrir el arco: “Primero que todo muy orgullosa del equipo… se nos abrió el arco, así que esperamos que siga siendo así el resto de la fecha y que sigamos sumando. Ahora en un mes más nos espera un partido muy difícil contra Perú, hay que prepararse de la mejor manera”, dijo.

La próxima fecha enfrentará al combinado nacional ante Perú, en el Cusco, el 25 de noviembre, y cerrará el año recibiendo a Paraguay el 2 de diciembre. El formato de las Eliminatorias indica que las dos primeras escuadras clasificarán directamente al Mundial, mientras que quienes finalicen en el tercer y cuarto lugar disputarán un repechaje intercontinental.