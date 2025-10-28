SUSCRÍBETE
El Deportivo

La Roja femenina barre con Bolivia y suma su primera victoria en la Liga de Naciones

La Selección goleó a las altiplánicas por 5-0 en las clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La Roja femenina barre con Bolivia y suma su primera victoria en la Liga de Naciones. . Por Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

La Roja femenina no tuvo piedad y goleó 5-0 a Bolivia en El Teniente de Rancagua, en la segunda fecha de la Liga de Naciones. Tras un debut con empate sin goles ante Venezuela, el equipo dirigido por Luis Mena consiguió un triunfo contundente que lo deja con cuatro unidades en la tabla que define la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

El partido comenzó de manera inmediata con intensidad. Apenas al minuto, Chile consiguió un penal que Sonya Keefe transformó en gol, abriendo el marcador. La delantera volvería a aparecer a los 9′, esta vez de cabeza, para el 2-0 que dejó a la escuadra altiplánica sin reacción.

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

A los 18′, tras revisión del VAR, Fernanda Pinilla sumó el tercer tanto chileno, consolidando la superioridad de la Roja en el primer tiempo, que se cerró con un 4-0 gracias al gol de Yastin Jiménez en los descuentos de la primera parte.

En la segunda mitad, Nayadet López firmó el quinto gol a los 46′, sentenciando la goleada y asegurando un triunfo que ratifica un buen arranque de la Roja en la búsqueda de la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El combinado nacional buscó un sexto tanto, pero el marcador no se movió más.

Chile mostró autoridad de principio a fin, consolidando su confianza y demostrando que, tras el empate inicial, buscará pelear por los lugares de avanzada en la Liga de Naciones. En la próxima fecha, programada para el 25 de noviembre, el equipo de Mena visitará a Perú. Luego, cerrará el año recibiendo a Paraguay el 2 de diciembre.

Cabe recordar que el formato de estas Eliminatorias indica que las dos primeras escuadras de la tabla final clasificarán directamente a la Copa del Mundo. Mientras que los elencos que finalicen en el tercer y cuarto lugar disputarán un repechaje intercontinental.

