La Roja femenina sufre en Cusco y cae ante Perú en la Liga de Naciones

La Roja femenina pierde el invicto y sufre en Cusco, a 3.500 metros de altitud. Por la tercera fecha de la Liga de Naciones, Chile cayó ante Perú por 3-1, un resultado que estanca a las dirigidas por Luis Mena con cuatro puntos en la tabla que entrega cupos al Mundial de Brasil 2027.

Desde el inicio del encuentro el planteamiento de la Bicolor buscó aprovechar la velocidad de Bilcape y García. Y tuvieron premio. A los 30′, un error de Nayadet López Opazo, quien intentó dar un pase hacia atrás, terminó con el balón en poder de Alesia García, que se llevó en velocidad a Fernanda Pinilla y definió cruzado ante la salida de Endler. Sin embargo, a los 41′ la misma Nayadet López dejó atrás su error y sacó un disparo de 30 metros que se clavó en la portería para el 1-1.

En la segunda parte, los ataques directos de las locales casi siempre encontraron mal paradas a las chilenas. A los 60′, Bilcape dejó jugadoras en el camino y habilitó a la recién ingresada Luz Campoverde, que sin marca venció a Endler para el 2-1. Pero había más, porque el equipo de Mena aún no se recuperaba de ese golpe y la misma Bilcape volvió a encontrar mal ubicada la última línea, avanzó en velocidad y definió para el 3-1 a los 65′.

Foto: selección peruana en X.

Luego de sacar diferencias en el marcador, el encuentro continuó siendo incómodo para las nacionales. Incluso las peruanas pudieron marcar el 4-1, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Ahora las chilenas deberán dejar atrás rápidamente esta dura caída, ya que el martes juegan ante Paraguay en Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.