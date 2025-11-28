Actualizan estado de Nelson Acosta tras ser internado en una clínica de Rancagua

“Fue estabilizado, no a nivel óptimo”: actualizan estado de Nelson Acosta en clínica de Rancagua.

Nelson Acosta fue ingresado de urgencia a la Clínica Isamédica, en Rancagua. El histórico exentrenador tuvo una baja en su frecuencia cardíaca, lo que provocó que lo llevaran a urgencias. Su estado fue dado a conocer por el personal del recinto.

“Fue estabilizado, no a nivel óptimo, pero bastante mejor. Como arrastra un Alzheimer que le genera patologías asociadas, fue pasado a la Unidad de Pacientes Críticos, también por un tema de seguridad y resguardo”, explicó Rodrigo Carrasco, jefe de comunicaciones de Clínica Isamédica, a radio ADN.

Acosta en su etapa en la Roja. VICTOR TABJA

“Ha estado varias veces en la clínica, hay que monitorearlo bien y estabilizarlo 100% antes de un eventual alta”, añadió. “No parece ser nada grave, pero hay que estar atento porque es un paciente con antecedentes. Está hospitalizado, estable dentro de su delicado estado de salud”, finalizó el profesional.

La vida de Acosta ha estado alejada de lo mediático desde 2017. En ese año fue diagnosticado con Alzheimer. Su familia decidió retirarlo a San Vicente de Tagua Tagua, donde está bajo el cuidado de sus cercanos. Principalmente de sus hijos.

En su última entrevista, meses después de que se revelara su enfermedad, el exDT de la Roja dio una última entrevista. “Quiero una vida buena, tranquila. Ya estaba medio aburrido. Por eso vine al campo, a ser feliz. Estoy bien. No hago las cosas para dar pena”, dijo en esa oportunidad.