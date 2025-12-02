En vivo: la Roja femenina enfrenta a Paraguay por la Liga de Naciones
Ambos elencos se miden en Rancagua, por la cuarta fecha del torneo que da cupos al Mundial de Brasil 2027. Sigue aquí el relato del partido.
Chile 0-0 Paraguay
Tiro de Chile
16′. Aedo remata. Rebota en una paraguaya y ataja Bobadilla.
Otra de Chile
10′. Hay una pifia de una defensa paraguaya y ese balón casi se mete en su propio arco.
Remate de Chile
5′. Keefe remata desde media distancia y la portera paraguaya evita el gol.
Comienza el partido
Chile ya juega en Rancagua con Paraguay.
La formación de la Roja
El camarín de la Roja
Paraguay está séptimo
Las guaraníes solo han ganado un partido y han perdido dos en estas tres fechas.
Chile busca seguir arriba
La Roja, tras caer ante Perú, debe ganarle a Paraguay para seguir metida en los primeros lugares. Hoy está tercera.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
