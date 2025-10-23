“De a poco fuimos convenciéndola”: Luis Mena revela cómo se generó el regreso de Tiane Endler a la Selección

La gran novedad de la selección chilena femenina fue el regreso de Christiane Endler. La estrella del Lyon estuvo fuera de las Rojas por casi dos años y su última participación había sido en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En aquella ocasión la arquera terminó renunciando a futuras nominaciones y lanzó duras críticas a la estructura de la federación y al manejo de Pablo Milad. Pero como reza el dicho, el tiempo parece curarlo todo, la guardameta de 33 años está de regreso para defender a la escuadra nacional en la naciente Liga de las Naciones de la Conmebol, enfrentando a Bolivia y Venezuela.

En la víspera del duelo ante la Vinotinto, el DT Luis Mena explicó cómo se gestó el regreso de la capitana. “Para la vuelta de Tiane trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la Selección. Ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola“, recordó.

También comentó de un encuentro que tuvo con la arquera para afinar el retorno. “Nos reunimos acá cuando ella estuvo en Santiago, conversamos con ella, le dimos su espacio y la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas“, destacó.

Mena resaltó que Endler tenía la convicción de sumarse y valoró el arraigo que siente por su equipo. “Ella hace mucho tiempo que había tomado la decisión de que quería volver a la competencia. Tiene un sentido de pertenencia con la Selección increíble y eso también la hizo tomar esta decisión de poder volver. Nuestro discurso siempre fue que las puertas las tenía abiertas y así con todas las jugadoras”, sostuvo.

Nuevo sueño

Luego de los fracasos recientes, la Roja femenina busca retomar la senda que algún día la llevó al Mundial y a los Juegos Olímpicos en este nuevo torneo que da dos cupos directos y dos al repechaje para la cita planetaria de Brasil 2027.

Es por ello que Mena diseñó una nómina con bastante novedades. “Hay jugadoras súper importantes que se quedaron afuera, pero siempre las estamos mirando. Esta va a ser una competencia bien importante y distinta a las fechas FIFA anteriores, que muchas veces se jugaban dos partidos amistosos”, enfatizó.

Y agregó: “ahora son dos partidos que son por los puntos y que valen realmente para ir sumando con el sueño que tenemos todos de llevar a Chile al Mundial, y Tiane también está convencida de eso“.

“Sabemos que es un torneo distinto y estamos muy emocionados por lo que se va a transmitir. Es algo inédito, primera vez que se hace este torneo eliminatorio y el desafío lo tomamos de esa manera. Queremos clasificar a un Mundial, sin dudas. Es el objetivo mayor“, concluyó sobre este desafío.

El primer partido se llevará a cabo frente a Venezuela este viernes 24, a las 18.00, en el estadio Metropolitano de Cabudare. Mientras que el martes 28, a las 18.00, recibirá a Bolivia en El Teniente.