Christiane Endler olvida la renuncia y vuelve a la Roja: Luis Mena la convoca para la Liga de Naciones

Christiane Endler vuelve a la Roja. Después de casi dos años de ausencia, la mejor futbolista chilena de la historia se reincorpora al combinado nacional. La última vez que la guardameta había defendido a la Selección había sido en las semifinales de los Juegos Panamericanos de 2023, frente a Estados Unidos. Después, anunció su retiro del combinado, por sus profundas diferencias con la ANFP.

La golera, quien integra las filas del Lyon, en Francia, forma parte de la lista para la primera fecha doble de la Liga de las Naciones, que organiza la Conmebol. En esos encuentros, el equipo de Luis Mena deberá medirse con Bolivia y Venezuela.

Los acercamientos con Endler habían comenzado hace varios meses. En julio, en plena disputa de la Copa América, Mena le abrió la puerta para el retorno en una entrevista con El Deportivo. "Siempre cuando se habla de Tiane, que es una jugadora importantísima, he dicho que las puertas de la Selección van a estar abiertas para ella. Sabemos lo que puede transmitir, no solamente desde la cancha, sino que también desde afuera. Las veces que ha estado acá en la Selección lo ha hecho de una forma increíble y esperemos contar con ella más adelante", estableció el seleccionador.

Luis Mena y Christiane Endler. (Foto: Comunicaciones ANFP).

Por esos días, ya se habían recompuesto relaciones. “Hemos conversado ahora último y la verdad que siempre va a ser importantísimo tener a una jugadora de la jerarquía y la calidad que tiene Tiane, no solamente por lo que ella transmite dentro de la cancha, para los rivales, sino que también hacia el interior, a sus compañeras, a las jugadoras jóvenes que vienen haciendo su camino acá en nuestra selección”, admitió el estratega.

“La extraño”

En agosto fue la guardameta quien dio una señal de apertura. “Sí, la extraño. Cuando estuve en Chile me junté con Luis Mena y conversamos. Las puertas de ambas partes están abiertas para volver, pero aún no decido nada“, estableció, en otro diálogo con este medio. “No sé qué tantas cosas habrán cambiado. Pero yo estoy mejor mentalmente. En la Selección no lo pasé bien en el último tiempo y eso afectó mi salud mental. El defender siempre a mis compañeras, luchar por cosas que no me parecían, me pasó la cuenta”, añadió.

Incluso reveló que sufrió problemas de salud. “Sufrí crisis de pánico. Me desmayé en algún momento y era por estrés. Yo no sabía qué me pasaba y tenía miedo de que fuese otra cosa, algo mucho más grave. Necesitaba un descanso. Uno ahí también se da cuenta de la importancia de la salud mental, de todo a lo que estamos expuestos día a día por la presión que tenemos. Ahora trabajo todo esto y estoy mucho mejor”, explicó.

La lista

Mena citó a 24 jugadoras. En la nómina hay modificaciones importantes respecto de la que afrontó la Copa América. No aparecen Gabriela Bórquez, Claudia Salfate, Karen Araya, Yessenia López, Yenny Acuña y Franchesca Caniguán.

Por contrapartida, además de Tiane, fueron consideradas Anaís Cifuentes, Mariana Morales, Nicole Carter, Karen Fuentes y María José Urrutia.