A la altura de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí: Endler se suma a emotiva campaña que destaca su lado más personal

En el marco de su campaña global “You Got This”, adidas presenta en Chile una historia que resalta la importancia de las relaciones genuinas en la vida de los atletas. Esta vez, la protagonista es la reconocida arquera nacional Christiane Endler, una de las figuras más importantes del deporte local e internacional, quien comparte un lado íntimo y menos visible de su trayectoria: el valor de volver a casa y compartir el triunfo con quienes siempre están.

“You Got This” tiene como punto de partida un aspecto esencial en el deporte: todos necesitamos a alguien que nos ayude a creer en nosotros mismos. Ya sean entrenadores, amigos, o personas cercanas, la iniciativa busca destacar esas conexiones que impulsan a los atletas a seguir, incluso en los momentos más exigentes.

En el caso de Tiane, ese apoyo incondicional que se conoce como “+1” tiene nombre propio: Sofi. Su compañera de vida, su plus one, su refugio. Al terminar el partido, en lugar de enfocarse en las cámaras o los focos, Tiane busca esa familiaridad, ese entorno íntimo que representa su verdadero hogar. Y en ese lugar, también está Latte, su perro, completando el cuadro perfecto de lo que la impulsa a seguir luchando.

Como parte del proyecto, la marca alemana acompaña a Tiane en un relato que va más allá de la cancha, destacando el valor de quienes están presentes fuera del deporte profesional. Es una mirada íntima y honesta a su verdadera fuente de energía: los vínculos personales que la inspiran a seguir adelante, incluso en los momentos más exigentes.

A nivel internacional son varias las figuras que han participado de esta iniciativa: Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona; la ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí; la estrella de la NBA Anthony Edwards, y la figura de la NSWL Trinity Rodman, entre otros.

Christiane Endler se suma como la segunda deportista chilena en ser parte de “You Got This”, tras la participación del maratonista Hugo Catrileo, reforzando así la apuesta de adidas por visibilizar historias auténticas y profundamente humanas.