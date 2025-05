Reconocido ranking ubica a Christiane Endler entre las mejores arqueras de la historia

No es novedad señalar la relevancia que tiene Christiane Endler para el fútbol femenino chileno. Se trata de la jugadora más relevante de todos los tiempos para el país, por una serie de logros durante su carrera, tanto individuales como colectivos. Lo más reciente fue su nueva consagración con el Olympique de Lyon, lo que la convirtió en pentacampeona de la liga de Francia. También fue reconocida como la mejor portera del campeonato de Primera División.

Tiane no para de recibir buenas noticias. Esto dice relación con la publicación de un ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), donde plantea el top 10 de las mejores porteras de la historia, y la chilena tiene una posición privilegiada.

Los expertos de la IFFHS establecieron el ranking teniendo en cuenta diversos factores: la carrera, la importancia en el equipo, los trofeos y las actuaciones individuales. Tomando todos esos ítems, Endler se instala en la cuarta posición en la lista de las mejores porteras de todos los tiempos. Con plena vigencia, la futbolista de 33 años vuelve a ser reconocida a nivel internacional.

En total, Endler suma 16 títulos durante su trayectoria deportiva, entre Everton, Colo Colo, PSG y el Lyon. A nivel de clubes, alcanzó las coronas más relevantes de la Conmebol y la UEFA: la Copa Libertadores, en 2012, y la Champions League, en el curso 2021-2022. En lo individual, ha sido considerada como la mejor del mundo en su puesto en 2020 (por el periódico inglés The Guardian), 2021 (ganadora del premio The Best de la FIFA) y 2022 (según la IFFHS).

Tiane Endler es la única sudamericana del top 10, listado que encabeza la histórica Hope Solo. La exportera norteamericana fue campeona del mundo en 2015 y ganó dos medallas de oro olímpicas (Beijing 2008 y Londres 2012). La segunda en el ranking es otra estadounidense: Brianna Scurry. Al igual que Hope Solo, fue campeona de la Copa del Mundo (1999) y oro en los Juegos Olímpicos (Atlanta 96 y Atenas 2004). El podio lo completa la alemana Nadine Angerer, quien ganó el Balón de Oro en 2014.

Ranking de las mejores arqueras de la historia:

1 Hope Solo, Estados Unidos

2 Briana Scurry, Estados Unidos

3 Nadine Angerer, Alemania

4 Christiane Endler, Chile

5 Bente Nordby, Noruega

6 Hedvig Lindahl, Suecia

7 Allyssa Naeher, Estados Unidos

8 Silke Rottenberg, Alemania

9 Gao Hong, China

10 Sarah Bouhaddi, Francia

Fuente: ranking elaborado por la IFFHS