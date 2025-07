Luis Mena, DT de las Rojas: “Me carga esa brecha que ponen del fútbol masculino y femenino; esto es fútbol”

Luis Mena dice que una de las claves de su vida es nunca dejar de aprender. De hecho, comenta que en la antesala del partido de la Selección femenina frente a Argentina, el segundo en la Copa América que se disputa en Ecuador, se acaba de certificar como Director Deportivo en el INAF, una de las aristas que ofrece el fútbol para seguir desarrollándose. Ya fue un futbolista exitoso, multicampeón con Colo Colo. Como técnico, procura alcanzar la misma estatura. Ese mismo deseo de evolucionar es el que les transmite a sus dirigidas.

“Obviamente que el debut siempre conlleva mucha ansiedad y mucho nerviosismo sobre todo pensando que teníamos jugadoras muy jóvenes, que la gran mayoría estaban haciendo sus primeras armas acá en Copa América y eso obviamente que sabíamos que nos podía pasar un poquito la cuenta, pero con el correr del partido ya se fueron soltando, fueron creciendo a nivel deportivo y creo que terminamos de muy buena forma este inicio ante Perú que también iba a marcar un poco la tónica de lo que podemos hacer en esta Copa América. Estoy muy satisfecho con los rendimientos individuales, colectivos y sin duda que hay que seguir afinando y mejorando de cara a lo que viene también que van a ser partidos muy intensos y muy duros”, establece, en el inicio del diálogo con El Deportivo.

¿En qué lugar está Chile en el contexto sudamericano?

Es difícil decirte un lugar exacto Chile en la última Copa América fue quinto, nos alcanzó para poder jugar un repechaje mundialista. Hoy, todas las selecciones han crecido. Nosotros hemos crecido también, con un proyecto y una visión más grande de lo que queremos establecer como selección nacional, dándole mucho impulso al fútbol formativo, tratando de darle esos espacios también a nuestras jugadoras. Nos sentimos muy orgullosos de tener tres jugadoras de 17 años, de 18 años, que vienen de procesos anteriores de la Sub 17, de la Sub 20. Hemos tratado de darle mucho énfasis al fútbol menor, porque sabemos que ahí están los cimientos que nos pueden permitir no tener esas brechas generacionales que al fútbol, sobre todo a nuestra Selección, le han afectado muchísimo tanto a nivel masculino como femenino. Tenemos jugadoras que vienen también de una Generación Dorada, que fueron por primera vez a un Mundial, que fueron por primera vez a los Juegos Olímpicos, pero también tenemos que pensar en ese recambio y ellas son muy importantes de cara a este recambio, porque son las que también van guiando y van dando las pautas a nuestras nuevas jugadoras. Estamos muy contentos en ese sentido. Es muy difícil darte un lugar específico pero creo que Chile va creciendo y la idea nuestra siempre es meterlo en los lugares más altos para el beneficio también de nuestro fútbol.

¿Ha sido menos traumático este recambio en el fútbol femenino que en el masculino?

No creas. Obviamente, lo que me pone muy orgulloso es que todas las jugadoras jóvenes que hemos tratado de ir insertando en nuestra selección han respondido de muy buena forma, pero siempre hay problemas. También hay muchas críticas, de repente ¿Por qué no está tal jugadora? ¿Por qué no está esta otra? Pero hemos sido muy consecuentes con lo que siempre hemos tratado de proyectar y en ese sentido estoy muy orgulloso de todas las jóvenes que han debutado en nuestra Selección, que se han hecho camino. Seguimos en esa búsqueda que nos permita no tener brechas generacionales. En el último partido que tuvimos allá, ante Bolivia, hicimos debutar a una jugadora que todavía no se estrena en el fútbol profesional y no es algo que sea un capricho mío, sino que algo que hemos visto porque están con capacidades y yo tengo plena confianza en esa jugadora. De verdad es algo que nos llena de orgullo a todo el staff técnico, a toda la gente que trabaja en el fútbol femenino. Poder seguir conceptualizando y capitalizando todo este proyecto que queremos llevar a cabo.

La Roja Femenina. Foto @LaRoja

Este torneo es un hito porque es el primero que la Selección femenina afronta sin Christiane Endler. ¿Cómo se ha ido reordenando el liderazgo en el plantel, esa transformación?

Más que transformación, yo creo que dentro de los grupos siempre hay liderazgos importantísimos. A mí me encanta. Es una comunión de jugadoras jóvenes con jugadoras de experiencia. Hoy tenemos a Karen (Araya), a Camila (Sáez), a Yanara (Aedo), a Paloma (Yessenia López), que son jugadoras que llevan muchos años en el fútbol profesional, que han vivido momentos muy difíciles en sus carreras cuando todavía el fútbol femenino no era profesional, que han vivido también ese cambio generacional y han sabido liderar muy bien a las jugadoras jóvenes y eso, de verdad, me tiene muy contento y satisfecho. Me apoyo mucho en ellas. Son jugadoras que, en general, tienen un potencial gigante. Por algo juegan donde juegan. Y que son las guías también para las más jóvenes

¿Hubiese sido mejor tener a Tiane como pilar de esta transición también? ¿O no?

Siempre cuando se habla de Tiane, que es una jugadora importantísima, he dicho que las puertas de la Selección van a estar abiertas para ella. Sabemos lo que puede transmitir, no solamente desde la cancha, sino que también desde afuera. Las veces que ha estado acá en la Selección lo ha hecho de una forma increíble y esperemos contar con ella más adelante.

¿Hasta cuándo insistió con ella pensando en esta Copa América?

Como lo he dicho en todos los tonos, las puertas de la Selección para Tiane van a estar abiertas de par en par. Sabemos lo importante que es. Pero también hay un recambio sustancial, hay gente que está hoy. Tenemos que preocuparnos de ellas también, que están haciendo sus primeras armas. Hoy tenemos en el arco a Antonia Canales, a Gabriela Bórquez y a Ryann Torrero, que son jugadoras de muy buena calidad también, y que han demostrado con creces que también pueden hacer este cambio paulatino. Pero, vuelvo a insistir, sin duda que Tiane va a ser siempre bienvenida acá y esperamos, como te digo, contar con ella.

¿Falta esa conversación entre los dos, cara a cara, digamos, dejando de lado las posiciones directivas?

No. Si hemos conversado ahora último y la verdad que siempre va a ser importantísimo tener a una jugadora de la jerarquía y la calidad que tiene Tiane, no solamente por lo que ella transmite dentro de la cancha, para los rivales, sino que también hacia el interior, a sus compañeras, a las jugadoras jóvenes que vienen haciendo su camino acá en nuestra selección.

Del tono de la respuesta desprendo que los últimos diálogos han sido bastante más fructíferos, por así decirlo.

Ya lo veremos más adelante. Hoy en día tenemos que preocuparnos bien de lo que va a ser la Copa América. Estamos en un momento, también, muy importante para nuestro fútbol femenino. Después viene algo tan importante como esta Copa América, que van a ser por primera vez las Eliminatorias, que nos tienen también con mucha ilusión y con muchas ganas. Se va a jugar en un formato muy distinto a lo que se venía haciendo en el fútbol femenino y sin duda que las vamos a necesitar a todas.

Endler, en los Panamericanos (Foto: Photosport). MARTIN THOMAS/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

¿La ANFP le fijó alguna posición específica, alguna meta en particular en la Copa América, o no?

Las metas siempre las he tenido súper claras. En una Selección no puedes venir a participar, tienes que venir a competir. Ya lo vivimos en los Juegos Panamericanos, donde mi discurso siempre fue ese. Nosotros venimos a competir, venimos a tratar de dejar a Chile en lo más alto. Después, esto no es una ciencia cierta y hay muchas variantes en el camino, pero sin duda que queremos dejar a Chile en lo más alto y ese es el propósito que tenemos todos, no solamente el cuerpo técnico, sino también todas las jugadoras estamos remando hacia el mismo lugar, porque vemos mucho potencial. Vemos muchas perspectivas de parte nuestra, también en ese entorno.

Su declaración va de la mano de su historia futbolística, pero, ¿es la meta que le fijaron en la ANFP?

Siempre hemos estado en contacto con la directiva, con la gente que está a cargo de la federación y siempre han estado muy cercanos a nosotros y siempre han estado en pro de ayudarnos y seguir entregándonos las mejores herramientas para el desarrollo de este proyecto. Lamentablemente hemos tenido hartos cambios de gerente deportivo. Yo ya llevo tres en el corto periodo que llevo acá en la Selección, pero las metas siempre han sido claras: llevar a Chile a lo más alto futbolísticamente. Están la ilusión las ganas, el trabajo y el compromiso que hemos tenido con la Selección, que ha sido muy positivo en todo sentido. Hemos tenido muy buenos resultados en las fechas FIFA que nos ha tocado dirigir. En los Juegos Panamericanos llegamos a pelear en la final con todas las dificultades e inconvenientes que tuvimos. Hay un grupo de jugadoras que tienen un potencial muy grande, siempre se los estoy transmitiendo. Ellas no se dan cuenta de hasta donde pueden llegar, porque de verdad hay muchos ojos que la están mirando. Mucha gente me ha preguntado ya por muchas jugadoras jóvenes y eso creo que también habla bien de lo que se está haciendo acá a nivel de Selección.

¿Usted apostó por el fútbol femenino?

No. Yo apuesto por el fútbol. Me carga esa brecha que le ponen del fútbol masculino y al fútbol femenino. Esto es fútbol y de verdad que los trabajos, los modelos tenemos acá en nuestras selecciones, son bien probados tanto a nivel de fútbol masculino como femenino. Nos han dado muchos resultados. Estamos siempre apostando a la excelencia y a la alta competencia, no quedándonos solamente con lo del medio local. En el fútbol femenino, el medio local ha dado pasos gigantescos hacia la profesionalización, pero todavía hay muchas cosas por mejorar. De verdad, creo que el fútbol es uno solo y tenemos que tratarlo como tal. Yo no me cierro a ninguna posibilidad. Estoy muy feliz por lo que estoy haciendo. Ha sido un proceso muy enriquecedor, es una escuela maravillosa, también, vivir lo que se vive acá, porque en realidad siempre estás remando un poco en contra de la corriente. Estamos muy comprometidos con lo que viene y con todo lo que estamos realizando en nuestro proyecto de selecciones femeninas.

¿Llegaron a ofrecerle el interinato de la Selección?

No. Fueron más rumores. Pero, más allá de eso, de si se concretó o no, lo más lindo que puede pasar a uno es que tu nombre esté en la palestra y creo que eso también habla bien del trabajo que podemos estar realizando acá en nuestra selección. Es un orgullo que haya sonado mi nombre para asumir un interinato de una selección chilena, importantísimo, en un momento muy duro y siento que para eso nos tenemos que seguir preparando, seguir capacitándonos, porque, de verdad, ahí es donde el entrenador chileno tiene que seguir mejorando. Hay muchos entrenadores increíbles que lamentablemente de repente no se les da la gran importancia que puedan tener y ahí es misión nuestra también nosotros seguir mostrando nuestro trabajo, seguir capacitándonos, mejorando en todos los aspectos, no solamente en lo que conlleva lo técnico-táctico sino que también en todas las situaciones que tiene el fútbol. Me acabo de titular de director deportivo hoy día en el INAF y también creo que son pasos importantísimos que uno tiene que ir dando para seguir creciendo, seguir mejorando y así, a través de eso, entregar mejores herramientas a nuestras jugadoras, a nuestros jugadores.

¿Estaba dispuesto a asumir ese cargo si se lo ofrecían?

Ni lo pensé. O sea, cuando salía el nombre uno se va imaginando cosas. Creo que uno siempre tiene que estar preparado para esos momentos pero, vuelvo a insistir, para estar preparado uno tiene que seguir capacitándose, mejorando en todos los aspectos, para tener esas herramientas que te puedan hacer marcar una diferencia. Por eso, siempre lo digo, el día que deje de estudiar, deje de crecer es cuando toca techo. Lo hablo por mi grupo técnico. Estamos muy llanos a seguir mejorando y creciendo en todos los aspectos para los desafíos que puedan venir más adelante.