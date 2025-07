Vicente Pizarro se viste de artillero y le dibuja una sonrisa a Colo Colo después de tres derrotas al hilo

Al Colo Colo modelo 2025 todo le cuesta. Ha sido llamativo el complejo andar del plantel más caro de la historia del fútbol chileno, que partió la temporada con la ilusión a tope pero que luego fue dominado por los desaciertos. Una alegría era muy necesaria en la tienda popular y este sábado lo consiguió. Remontó para superar 2-1 a Deportes La Serena. Volvieron los abrazos en Pedreros.

El Cacique llegó al choque contra los papayeros con tres derrotas consecutivas (no aprovechó los duelos pendientes para acercarse a los líderes) y arrancó la fecha fuera de la zona de clasificación a las copas. Sin el castigado Jorge Almirón, el cuadro blanco metió mano en el equipo. Jonathan Villagra apareció en lugar del suspendido Sebastián Vegas, mientras que volvió Arturo Vidal y asomó Alexander Oroz por Marcos Bolados. Además, repitió el discutido Salomón Rodríguez, por la lesión de Javier Correa.

Por la plantilla que tiene, resulta peculiar que un problema para Colo Colo sea la falta de gol. Pero en este partido lo sufrió. Más allá del resultado final, la escasez de eficacia de cara al arco rival atentó contra el cuadro popular. Fue de más a menos en el primer tiempo. Manejando el balón desde el inicio, fue llevando el trámite del compromiso.

Los problemas de definición se mostraron prematuramente. En los 9′, Rodríguez lo tuvo a través de una media vuelta, pero desvió. Más adelante se dieron acercamientos de Saldivia y Vidal, hasta que en los 33′, Oroz se lo perdió de frente a la portería serenense. Colo Colo hacía méritos para abrir la cuenta. En rigor, era Lucas Cepeda quien estaba haciendo los méritos para generar desequilibrio. El problema estaba en que los esfuerzos del seleccionado chileno no eran capitalizados por sus compañeros.

La Serena arrancó con 9 falso. Gonzalo Jara era el más adelantado, mientras que Jeisson Vargas tenía una posición intermedia, entre el centro y la izquierda. El formado en la UC está mostrando con los granates parte de su mejor repertorio, ese que tuvo cuando irrumpió en el primer equipo cruzado. La visita se fue animando, con Vargas moviendo los hilos.

La primera mitad pudo perfectamente tener más de un gol, pero la ineficacia de lado y lado atentó contra aquello. Las anotaciones se demoraron en aparecer. Y de entrada pegó el forastero. En los 52′, convirtió Ángelo Henríquez, quien había ingresado para el complemento. El tanto fue anulado, sin embargo la revisión del VAR detectó que todo estaba en regla y se valió. Los granates estaban avisando, hasta que concretaron.

¿Qué iba a hacer Colo Colo? Con más ímpetu que fútbol, empezó a avanzar en la cancha, aprovechando que La Serena se fue acuartelando en su territorio, protegiendo el 1-0. Mientras Cepeda seguía siendo el más punzante, Arturo Vidal fue reemplazado por Méndez y no escondió su enojo por dejar la cancha. El fastidio en Macul era patente, porque se trataba de la cuarta derrota al hilo.

Para fortuna de los inquietos forofos albos, un valor de su riñón apareció con la pólvora encendida. En los 68′, Vicente Pizarro puso el empate con un remate de derecha, tras una notable acción de Lucas Cepeda por la derecha (a esas alturas, el ex Wanderers se cambió de lado, con la entrada del juvenil Marchant). El 1-1 fue un combustible para los albos, en el afán de buscar la remontada.

El hijo de Jaime Pizarro volvió a erigirse en goleador en los 81′, con un zurdazo desde la entrada del área. Fue una especie de catársis, para limpiar todo lo malo. Mientras que en las tribunas, sacaba pecho el ministro de Deportes, el padre de la figura de la jornada.

Colo Colo mostró capacidad de reacción y la cuota de rebeldía que no tuvo en las presentaciones anteriores (por ejemplo contra Católica, cuando no pateó al arco) para remontar y volver a los abrazos. Los albos no ganaban desde el 17 de junio, a Cobresal. Unos días de tranquilidad no vienen mal en Macul, previo a los amistosos contra el Valladolid.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; A. Saldivia (79’, D. Gutiérrez), J. Villagra (57′, O. Opazo), E. Amor, E. Wiemberg; V. Pizarro, A. Vidal (64′, F. Méndez), C. Aquino; A. Oroz (64′, F. Marchant), S. Rodríguez (79′, M. Bolados) y L. Cepeda. DT: P. Richetti.

La Serena: E. Sanhueza; J. Rojas, A. Zanini, L. Alarcón, M. Rivera (70′, C. Gutiérrez); S. Gallegos, S. Díaz (89′, J. Kauan); M. Pinto (46′, A. Henríquez), F. Chamorro (70’, E. Herrera), J. Vargas; y G. Jara. DT: C. Paulucci.

Goles: 0-1, 53′, Henríquez, convierte tras pase de Vargas y revisión del VAR; 1-1, 68′, Pizarro, remata de primera tras jugada de Cepeda; 2-1, 81′, Pizarro, disparo colocado desde la entrada del área.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Amor (CC); Gallegos, Zanini y Cerda en la banca (LS).

Estadio Monumental. Asistieron 24.003 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.