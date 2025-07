“Un displicente bárbaro”: en Argentina califican a Carlos Palacios como el peor de Boca Juniors en el empate ante Unión

Boca Juniors de Miguel Ángel Russo sigue sin convencer. Luego de su fracaso en el Mundial de Clubes, suma dos empates en el retorno al torneo argentino. Este viernes igualaron 1-1 en La Bombonera ante Unión, duelo en el que fueron titulares los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en la mitad de la cancha.

La Joya fue uno de los nombres que llamó la atención durante el partido por su bajo nivel. Al hinchas Xeneize se le está acabando la paciencia con el formado en Unión Española, al punto este viernes le reprobaron algunas de sus acciones.

“El peor del equipo”

Los medios de comunicación de ese país fueron duros con Palacios. El diario Clarín, en su 1x1, criticó su ritmo: “Se supone que es el enganche y el conductor del equipo, pero el chileno no tiene ritmo. Durante largo tiempo no aparece y Boca lo necesita. Tiene talento y muchas veces pone su gambeta al servicio del equipo, pero este viernes no arrancó nunca y Russo lo sacó en el segundo tiempo. A poner la cabeza en remojo”.

Foto: Boca Juniors en X

Aún más duros fueron en TyC Sports, en donde lo calificaron con la nota 1,5, la más baja del equipo. Un análisis breve, pero fuerte: “Otra vez el peor del equipo. Un displicente bárbaro. Ya la gente lo reprobó y aplaudió la salida”.

Copa Argentina

Carlos Palacios y Boca Juniors necesitan encontrar un buen nivel rápido. El miércoles tendrán un duelo por la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, en donde, en el papel, son favoritos y podrían volver a festejar un triunfo, algo que parece clave para comenzar a torcer el rumbo en este segundo semestre.