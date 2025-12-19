Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi

La imagen de Lionel Messi sigue penando en los pasillos del Barcelona. A pesar de que el argentino se marchó hace más de cuatro años de la institución, su legado está lejos de olvidarse. Sin embargo, la posibilidad de que La Pulga se retire en la institución catalana se ve cada vez más lejana.

Una de las principales variables que aterriza ese deseo de los hinchas es la forma en la que el 10 se marchó del club. Aunque el futbolista esperaba una nueva renovación, la decisión del presidente Joan Laporta echó por tierra ese anhelo.

Se sintió traicionado por el club de su vida, sobre todo, por el mandamás. Entre lágrimas, el transandino se despidió del club en el cual estuvo 20 años y debió buscar una salida de emergencia tras firmar con Paris Saint-Germain de Francia.

“Esto lo arreglamos con un asado”, diría más tarde el mandamás Laporta después de ser consultado por la manera en la que se marchó la máxima figura histórica de los blaugrana.

Comentario que, de ninguna manera cayó en el entorno del jugador, tal como reconoció hace algunas semanas el vicepresidente en la anterior administración, el empresario Jordi Mestre.

“Me consta que Leo Messi y su familia están muy, muy enojados con Laporta. Muy enojados. Eso que dijo del asado… por ejemplo. Ahora bien, no sé qué tienen pensado en el club, pero creo que todo lo que hagamos por Messi será poco. Yo le haría algo histórico”, explicó el exdirectivo.

Más palos a la hoguera

Después de varios meses, Laporta ha vuelto a referirse al tema del retorno del campeón del mundo. En conversación con el medio La2Cat, el timonel reconoció que “ese es un tema que me tiene triste. Leo ha dado mucho al Barça y el Barça a Leo. Espero que nos reencontremos”.

Pese a ese eventual dolor, la máxima autoridad aclaró que no se arrepiente sobre la forma en que actuó frente al tema, pues entiende que su intención siempre fue salvaguardar el futuro económico de Barcelona, sobre los intereses Messi: “soy culé y por encima de todo está la institución. Si fuera socio entendería lo que hizo el presidente de Barça por encima de todos”.

Palabras que caen pesadamente en el ánimo de los hinchas y socios del equipo catalán, justo en el tiempo en el que Laporta está en campaña para lograr un tercer mandato al frente de la institución, elecciones que se realizarán en 2026.

“Con Lio (Messi) nos llamamos el día de su cumpleaños cuando él se fue. Alejandro (Echevarría, dirigente del Barça) nos puso en contacto. Fue una conversación cariñosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me tiene triste”, explicó el presidente.

Asimismo, agregó que “firmé con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos, con la familia estábamos bien y con él fantástico. Rcomponer esto también depende de la otra parte, yo estoy dispuesto a arreglar lo que sea... con un homenaje, una estatua, hacer un reconocimiento. En 125 años de historia del club, el momento Messi es de los más gloriosos, por no decir el más glorioso, el reconocimiento lo debe tener. Es alguien vinculado a Barça que tiene más proyección, ha dado mucho a Barça y Barça mucho a él. Ojalá nos reencontremos”.