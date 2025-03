Un campeón del mundo con Argentina revela conflicto con Lionel Messi: “Como tres meses sin hablar estuvimos”

Uno de los mediocampistas que está siempre en las nóminas de la albiceleste entregó detalles sobre un incómodo momento que vivió con Lionel Messi en 2021. La polémica se desató en un enfrentamiento de Champions League entre el PSG y el Barcelona.

Leandro Paredes, el actual jugador de la Roma, en conversación con Infobae explicó que en un partido por la máxima competición de clubes en el Viejo Continente tuvo un desaire con el rosarino. Esto se debe a que, en el ánimo de motivar a sus compañeros, dedicó unas palabras al cuadro blaugrana que no le agradaron mucho al ídolo del club catalán.

Esta situación tuvo la particularidad de que se dio en medio de la pandemia, cuando los partidos se realizaban sin público en las galerías. "Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el orto. Yo le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días (...) Yo le dije: No era para vos, no era para ofender. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar“, apuntó el volante sobre el altercado con Messi.

Posteriormente, en la antesala a la Copa América de 2021 en Brasil se llevó a cabo el ansiado reencuentro. “Ya habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: Ahora tengo que ver cómo reacciona. Pero no, un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: ¿Qué haces despierto tan temprano?“, complementó el jugador formado en Boca Juniors.

Los dos jugadores fueron determinantes en el Mundial de Qatar 2022. Foto: AP Photo/Petr David Josek.

Su relación con los históricos de la albiceleste

Paredes fue uno de los que se unió al seleccionado en un momento en el que Argentina no conseguía levantar ningún trofeo y la presión de parte de los fanáticos transandinos se hacía notar. En este contexto, el exPSG graficó cuál era el ambiente en el equipo en aquel entonces.

“Más allá de que muchas cosas no las vivimos estando dentro de la Selección, las sufrimos como jugador, como hincha. Y, cuando yo llegué, todavía era parte de esa camada que estaba dejando la Selección, que estaba por jugar un Mundial. Nos tocó clasificar casi en la última fecha para ese último Mundial (en 2018), fuimos muy criticados también cuando agarró Scaloni; también lo criticaron mucho porque me hizo jugar a mí de cinco, cuando el cinco normalmente era totalmente diferente”, afirmó el mediocampista.

Asimismo, el jugador de 30 años planteó la posibilidad de conformar en un futuro un equipo de trabajo con Ángel Di María. “Arrancó tipo en joda, pero sí, nos gustaría. La verdad es que yo siempre dije que técnico no quería ser, pero que sí me gustaría ser ayudante. Y Fide sí es uno al que le gustaría ser entrenador. Entonces podríamos hacer algo. No estaría nada mal”, concluyó Leandro Paredes.