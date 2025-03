La tajante respuesta de Flick frente al posible retorno de Neymar al Barcelona

Hansi Flick prepara lo que será el duelo del Barcelona como visita ante el Benfica en la ida de los octavos de final por la Champions League. No obstante, la gran noticia en Europa es que tras el regreso de Neymar al Santos, se especula que el brasileño tiene la intención de regresar al equipo de la ciudad condal a mediados de año.

Los blaugranas pasan por un buen momento en lo futbolístico, por lo que esperan revalidar el gran rendimiento en su visita a Lisboa. En LaLiga son punteros con 57 unidades, mientras que en el máximo certamen de clubes en el Viejo Continente estuvieron cerca de terminar la fase de liga en el primer lugar.

En la previa al duelo por Champions, el estratega fue consultado sobre el rumor que vincula nuevamente a Neymar con el Barcelona. “No es mi trabajo. Me focalizo en este equipo. Tenemos grandes oportunidades y mantenerlas. Este es el trabajo de Deco”, indicó Flick.

Barcelona venció por 4-0 a la Real Sociedad en la última jornada de LaLiga. Foto: REUTERS/Albert Gea.

Otra de las preguntas que le realizaron al DT es si piensa que los culés son uno de los favoritos para quedarse con el trofeo de la Liga de Campeones. Sin embargo, prefirió no comprometer a sus dirigidos con la respuesta.

“A estas alturas no hay partido fácil (...) El Benfica es un gran equipo, jugamos en un gran estadio. Aprietan mucho con su gente. Creo que no es positivo decir si somos favoritos o no (...) Siempre se empieza con el 0-0″, mencionó el ex Bayern Múnich.

La opinión de un canterano

El defensor central Pau Cubarsí, pese a su corta edad, ha conseguido quedarse con la titularidad y ser importante en el esquema de Hansi Flick. El jugador formado en la cantera blaugrana está impresionado por estar en el primer equipo del Barcelona a los 18 años y junto a Lamine Yamal son dos de las jóvenes revelaciones del fútbol europeo.

“Si nos lo dicen hace tres años que estaríamos aquí no nos lo creeríamos. Gracias al staff, entrenadores, muy agradecidos a lo que nos ha dado el Barça”, señaló el zaguero. También se refirió a la posibilidad de seguir en carrera en Champions, dado que los fanáticos esperan volver a alzarse en el certamen después de casi diez años.

“Es el club de mi vida. De pequeño siendo culé siempre he deseado debutar, ganar los máximos títulos, como culé. Es uno de los objetivos que quiero conseguir, pero hay que vivir el momento. Si pasamos ante el Benfica puede haber opciones”, apuntó el seleccionado español.

Benfica recibe al Barcelona en Lisboa en el partido de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones a las 17 horas. Los dirigidos por Hansi Flick saldrán a la cancha a conseguir un resultado favorable que les permita llegar con menos presión al partido decisivo de la llave.