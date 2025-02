El desafiante mensaje de Raphinha para los rivales del Barcelona: “Mi próximo tatuaje será la Champions League”

Raphinha aspira a conseguir grandes cosas esta temporada con el Barcelona. A principios de enero levantaron la Supercopa tras superar al Real Madrid en Arabia Saudita, pero no se conforman con solo ese título.

El cuadro dirigido por el alemán Hansi Flick ha demostrado un gran nivel futbolístico y se mantiene vivo en todas las competencias. El delantero brasileño ha sido una de sus grandes figuras durante la 24/25, matriculándose con goles y asistencias para los blaugranas.

Los catalanes están en un gran estado de forma y, sin ir más lejos, hasta la fecha son la escuadra más goleadora en el Viejo Continente. Este viernes 7 de febrero Raphinha fue portada de France Football y en entrevista con este medio señaló cuál es su principal objetivo con los culés. “Mi próximo tatuaje será la Champions League”, indicó.

Raphinha fue titular en la goleada del Barcelona ante el Valencia en Copa del Rey. Foto: Reuters/Pablo Morano.

El otrora jugador del Leeds United sabe que para coronarse al fin de la temporada deben seguir paso a paso, por lo que resalta la importancia de tener un acompañamiento psicológico constante. “Cuando pierdo puedo explotar (...) Trabajo mucho el aspecto mental para recuperar la calma y la confianza necesaria para hacer bien las cosas”, detalló.

Según el futbolista, su historia de vida le permitió convertirse en el jugador que es. “Crecer en una favela siempre es complicado. La gente tiene dificultades económicas y pocas oportunidades de salir de su situación. Al mismo tiempo, es muy gratificante cuando lo consigues, como me ha pasado a mí. Me siento orgulloso de escribir una bella historia, sabiendo de dónde vengo”, aseveró.

Su relación con Xavi y con Flick

A fines de la temporada 23/24 se rumoreaba que Raphinha podría dejar la institución a causa de la mala relación que tenía con Xavi. Sin embargo, el atacante desmintió esta información. “Él no paraba de decirme que contaba conmigo. Si él no hubiera sido el entrenador del Barça, yo no llevaría esta camiseta que siempre he soñado llevar”, mencionó.

El extremo de 28 años lleva 23 goles y 15 asistencias en 34 partidos en lo que va de competencia. Con la llegada del estratega alemán ex Bayern Múnich, se convirtió en uno de los puntales de la escuadra catalana. “Cuando se oficializó su llegada, me llamó y me dijo que era uno de los jugadores con los que contaba, sin conocerme ni haberme visto entrenar”, apuntó el brasileño.

Los culés se preparan para visitar al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el domingo 9 de febrero a las 17 horas. El Barcelona saldrá a la cancha con la posibilidad de acercarse en la tabla a los equipos de la capital española, los que este fin de semana disputan el derbi madrileño.