Lionel Messi revela el gran dolor y las verdaderas razones de su abrupta salida del Barcelona

Lionel Messi y Barcelona tienen un lazo indivisible. Uno que ni siquiera la abrupta partida del jugador en agosto de 2021 puede cuestionar. Así queda claro en las emotivas palabras del astro argentino, quien recordó su paso por el principal equipo de la Ciudad Condal.

Pero la salida del equipo culé fue un duro golpe para campeón del mundo en Qatar 2022. Acontecimiento que dejó profundas heridas en el transandino, quien hasta ahora no ha recompuesto su relación con el presidente de la institución Joan Laporta.

Porque de la noche a la mañana, se quedó sin equipo. Se sintió traicionado por el club de su vida, más por el presidente Joan Laporta. Entre lágrimas, la Pulga se despidió del club en el cual estuvo 20 años y debió buscar una salida de emergencia: firmar con el millonario Paris Saint-Germain de Francia.

“Esto lo arreglamos con un asado”, diría más tarde el mandamás Joan Laporta consultado por la manera en la que la máxima estrella en la historia de la institución tuvo que abandonar el Camp Nou.

Sin embargo, la herida no se cierra en el entorno del futbolista. Así quedó claro en las recientes declaraciones de Jordi Mestre, exvicepresidente del Barça durante el periodo de Josep Maria Bartomeu.

“Me consta que Leo Messi y su familia están muy, muy enojados con Laporta. Muy enojados. Eso que dijo del asado… por ejemplo. Ahora bien, no sé qué tienen pensado en el club, pero creo que todo lo que hagamos por Messi será poco”, dijo el exdirector.

Los descargos de La Pulga

En una reciente entrevista con el diario catalán Sport, el argentino reconoció la estrecha intimidad que lo acerca a uno de los dos equipos más importantes del fútbol español.

“La verdad, es que hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también. Es normal, a lo largo de una carrera de tantos años no todo es lindo, también se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club… haber jugado solo ahí en Europa”, explicó emocionado el ganador de ocho versiones del Balón de Oro.

Asimismo, agregó que “lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Estoy muy agradecido por esto”.

En ese sentido, también tuvo palabras para describir el gran dolor que le produjo su, al menos para él, inesperada partida. Aunque también agradeció el cariño de los hinchas.

“Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Tengo muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo”, dijo Messi.

Sobre su actual relación con la institución blaugrana, el jugador de Inter Miami aseguró que “obviamente, volveré a Barcelona. Estaré en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo como un hincha del club. Por el momento, estaré unos años más por aquí (Estados Unidos). Seguramente, volveremos a Barcelona… como dije siempre, es mi lugar, mi casa. Extrañamos mucho, así que volveremos”.