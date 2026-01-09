SUSCRÍBETE POR $1100
    Se acaba la rebelión: Colo Colo zanja diferencias por Alan Saldivia y concreta la venta del zaguero al Vasco da Gama

    El defensor uruguayo deja el Cacique. Los albos activan la búsqueda de un defensor experimentado para cubrir el puesto que deja.

    Christian González
    Alan Saldivia, en el duelo entre Colo Colo y Audax Italiano (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Alan Saldivia deja Colo Colo. Ahora sí. Los detalles que habían surgido en la jornada de ayer, que trabaron la partida del defensor uruguayo a Vasco da Gama, fueron resueltos. El zaguero se transformará en refuerzo del equipo de Río de Janeiro, que integra la Serie A del Brasileirao, la máxima categoría del fútbol en el país más grande de Sudamérica.

    El jueves, el charrúa se había declarado en rebeldía después de que surgieran inconvenientes que ponían en riesgo la realización del negocio. En la jornada anterior, el directorio de Blanco y Negro había aprobado la transferencia. Ese día también se había resuelto la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central. El Vicho fue despedido profusamente a través de las redes sociales del club popular.

    El acuerdo entre los albos y los brasileños involucra el pago de US$ 1,5 millones por la mitad de los derechos económicos. Además, se pactó la opción de que el equipo cruzmaltino adquiera otro 20 por ciento del pase.

    Sin embargo, poco después de la aprobación de la fórmula, surgieron contratiempos. “Lo típico que sucede en operaciones de este tipo. Detalles menores que se fueron solucionando con el transcurso de las horas. Saldivia se irá al fútbol brasileño”, explican a El Deportivo desde Macul.

    Alan Saldivia ante Nicolás Guerra, en el Superclásico (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    De esta forma, los albos aseguran una nueva inyección de recursos, en un año complejo, considerando que no contarán con los que entregan las competencias internacionales que organiza la Conmebol, a las que no clasificaron.

    Buscan un experimentado

    En Pedrero consideran que la partida de Saldivia es un alivio. No solo desde el punto de vista financiero. "Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó Aníbal Mosa al término de la reunión de directorio en la que se aprobó el fichaje de Matías Fernández y se determinó el retorno de Jeyson Rojas.

    En esa oportunidad, el timonel de Blanco y Negro anunció el plan de acción que se ejecutaría si se concretaba la operación. “Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, complementó el presidente albo.

    A Macul ya llegó el uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años. Ahora la apuesta será distinta: se buscará un defensor experimentado, con la intención de consolidar una zona clave para la consecución de los objetivos en la temporada 2026, que solo se remitirán al plano local, después del magro 2025, el año del centenario del equipo más popular del país.

    Más sobre:Colo ColoAlan SaldiviaVasco da GamaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

