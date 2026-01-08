SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    El defensor uruguayo quiere irse del Cacique. Sin embargo, hay diferencias entre las propuestas que presentó el equipo brasileño. En ese escenario, el zaguero se restó de los trabajos del plantel que encabeza Fernando Ortiz.

    Por 
    Christian González
     
    Cristian Barrera
    Alan Saldivia, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro adoptó dos decisiones relevantes. Por un lado, aprobó la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central y, por otro, visó las tratativas para que Alan Saldivia partiera a Vasco da Gama. Colo Colo ingresaría millonarios recursos, claves para la viabilidad económica en una temporada en que no disputarán torneos internacionales y que, por ende, no permitirá recaudar los abultados ingresos asociados a ese contexto.

    Sin embargo, la operación por el defensor uruguayo sufrió un inesperado contratiempo. La concesionaria frenó la salida del jugador y Saldivia se atrincheró. Hastiado por la imposibilidad de salir del club, por un desafío deportivo de mayor exigencia y la consiguiente mejora en el plano económico, el zaguero optó por dejar la pretemporada que los albos realizan en las instalaciones del Sifup, en Pirque. En el Cacique están irritados por el incumplimiento del jugador.

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    En Macul daban por hecho que el charrúa dejaría la institución. De hecho, aprobaron lo que consideraban la oferta final del club brasileño: US$ 1,5 millones por la mitad del pase. Incluso accedieron a una fórmula de pago flexible, que se realizaría en cuotas.

    Sin embargo, en el camino se encontraron con un inconveniente: que había una propuesta posterior, que consideraron insuficiente. En ese escenario optaron por interrumpir la operación. Saldivia, enterado de la situación, se declaró en rebeldía y se apartó de los trabajos del equipo que dirige Fernando Ortiz, lo que pone en una compleja posición a la dirigencia y, por cierto, al entrenador.

    Alan Saldivia, en el duelo entre Colo Colo y Audax Italiano (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Un problema

    En Macul, la oferta de la escuadra de Río de Janeiro por el central charrúa era vista con agrado por dos razones fundamentales. La primera es la económica. El Cacique necesita recursos frescos para garantizar su funcionamiento en un calendario en que, como está dicho, no contará con la vital inyección que representan los recursos que garantiza la participación en los torneos organizados por la Conmebol.

    La segunda tiene que ver con el cambio de disposición que ha experimentado el jugador en el último tiempo. En la segunda mitad de diciembre, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, lanzó un fuerte dardo contra el jugador. “Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó el timonel albo al término de la reunión de directorio en la que se aprobó el fichaje de Matías Fernández y se determinó el retorno de Jeyson Rojas.

    Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, complementó el presidente albo.

    Los albos habían detectado la falta de compromiso del jugador e incluso, internamente, se habló derechamente de indisciplina. Lo más notorio fue el declive en su rendimiento. En toda la temporada, participó en 30 partidos, considerando los 19 que disputó en la Liga de Primera, los seis que jugó en la Copa Libertadores y los cinco en que intervino en la Copa Chile.

    Más sobre:Colo ColoAlan SaldiviaVasco da GamaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Videla denuncia que sufrió intento de estafa: modus operandi fue similar al que afectó a Amparo Noguera

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio
    Chile

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo