Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro adoptó dos decisiones relevantes. Por un lado, aprobó la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central y, por otro, visó las tratativas para que Alan Saldivia partiera a Vasco da Gama. Colo Colo ingresaría millonarios recursos, claves para la viabilidad económica en una temporada en que no disputarán torneos internacionales y que, por ende, no permitirá recaudar los abultados ingresos asociados a ese contexto.

Sin embargo, la operación por el defensor uruguayo sufrió un inesperado contratiempo. La concesionaria frenó la salida del jugador y Saldivia se atrincheró. Hastiado por la imposibilidad de salir del club, por un desafío deportivo de mayor exigencia y la consiguiente mejora en el plano económico, el zaguero optó por dejar la pretemporada que los albos realizan en las instalaciones del Sifup, en Pirque. En el Cacique están irritados por el incumplimiento del jugador.

En Macul daban por hecho que el charrúa dejaría la institución. De hecho, aprobaron lo que consideraban la oferta final del club brasileño: US$ 1,5 millones por la mitad del pase. Incluso accedieron a una fórmula de pago flexible, que se realizaría en cuotas.

Sin embargo, en el camino se encontraron con un inconveniente: que había una propuesta posterior, que consideraron insuficiente. En ese escenario optaron por interrumpir la operación. Saldivia, enterado de la situación, se declaró en rebeldía y se apartó de los trabajos del equipo que dirige Fernando Ortiz, lo que pone en una compleja posición a la dirigencia y, por cierto, al entrenador.

Un problema

En Macul, la oferta de la escuadra de Río de Janeiro por el central charrúa era vista con agrado por dos razones fundamentales. La primera es la económica. El Cacique necesita recursos frescos para garantizar su funcionamiento en un calendario en que, como está dicho, no contará con la vital inyección que representan los recursos que garantiza la participación en los torneos organizados por la Conmebol.

La segunda tiene que ver con el cambio de disposición que ha experimentado el jugador en el último tiempo. En la segunda mitad de diciembre, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, lanzó un fuerte dardo contra el jugador. “Tenemos que revisar algo con nuestro central Alan Saldivia. Tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él, para ver si se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club, si su cabeza va estar dentro del club. Va a ser una decisión”, explicó el timonel albo al término de la reunión de directorio en la que se aprobó el fichaje de Matías Fernández y se determinó el retorno de Jeyson Rojas.

“Una vez decidiendo eso, si Alan se queda, nosotros iríamos por un marcador central zurdo. Si Alan se va, iríamos por un marcador central zurdo y uno derecho”, complementó el presidente albo.

Los albos habían detectado la falta de compromiso del jugador e incluso, internamente, se habló derechamente de indisciplina. Lo más notorio fue el declive en su rendimiento. En toda la temporada, participó en 30 partidos, considerando los 19 que disputó en la Liga de Primera, los seis que jugó en la Copa Libertadores y los cinco en que intervino en la Copa Chile.