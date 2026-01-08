En 2025, Colo Colo extravió el rumbo. Basta realizar un recuento rápido de una campaña que tenía una carga especial, por tratarse del centenario del club, para advertir que no cumplió ninguno de los ambiciosos objetivos que se había planteado: no consiguió el bicampeonato local, fue eliminado tempranamente en la Copa Chile y, lo más doloroso, se despidió tempranamente de la Copa Libertadores, con una campaña tan magra que ni siquiera pudo ingresar en la Copa Sudamericana.

En este calendario, el Cacique está obligado a retomar la ruta triunfal que ha caracterizado a su historia. En esa búsqueda confluyen dos factores: por un lado, el técnico Fernando Ortiz tendrá que ser capaz de encontrar los nombres y la figura táctica que acerquen a los albos a los resultados que sus hinchas les reclaman. Por otro, debe hallar nuevos líderes, por los movimientos que se produjeron en el plantel y por la deslavada condición en que quedaron quienes hasta hace no mucho eran los principales referentes.

Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

La jineta de capitán está vacante. El inminente fichaje de Vicente Pizarro en Rosario Central, donde se reencontrará con Jorge Almirón, obligará a designar nuevamente el simbólico cargo. La discusión es mucho más que accesoria. En principio, porque Pizarro se transformó en heredero de la condición después de que Esteban Pavez, quien la detentó por varios años fue perdiendo terreno y consideración tras la llegada de Ortiz. De hecho, desapareció del equipo y de las citaciones por varias jornadas.

La misma lógica opera para Arturo Vidal, de quien el entrenador habló profusa y elogiosamente cuando llegó a Macul, pero de quien se fue distanciando con el transcurso de los meses, al punto de que llegaron a trascender fuertes desaveniencias entre ambos.

Esteban Pavez, en un partido de Colo Colo.

La consideración en ambos casos se mezcla con lo futbolístico. El estratega argentino buscará dinamismo en una zona clave del campo de juego. Las primeras proyecciones y aprontes en esa zona sitúan a Víctor Méndez y Tomás Alarcón como los favoritos para quedarse con las plazas defensivas del mediocampo. De materializarse esa decisión, Pavez y Vidal ni siquiera entrarían en la titularidad.

El plantel popular perdió otros referentes relevantes, como Mauricio Isla, Óscar Opazo y Emiliano Amor, en otra potente señal del rejuvenecimiento al que aspira el estratega en el campo de juego y de la redefinición de roles que busca fuera de la superficie.

¿Quién llevará la jineta?

Designar al nuevo portador de la jineta puede transformarse en un desafío complejo. En principio, porque en un potencial equipo titular sin Vidal ni Pavez podría darse una peculiar condición: que ninguno de sus integrantes sea formado en Macul, un factor que suele tomarse en cuenta en la elección.

Otro factor relevante en esa materia es la experiencia, clave para soportar un rol que implica presiones y exposición adicionales a las que ya conlleva vestir la camiseta alba. De hecho, con la llegada de Matías Fernández, en el plantel hay solo siete jugadores que superan la brecha de los 30 años, al margen de que la búsqueda de refuerzos es un proceso que sigue abierto. Ortiz, de hecho, había sido claro en transmitir que si se iba Pizarro esperaba un nuevo volante para reemplazarlo.

La designación de Pizarro (el tercer capitán del plantel del año pasado, detrás de Pavez y Vidal) ya arrojó como señal que a Ortiz no le incomoda pasarle la cinta a un jugador más joven. Si optara por la experiencia, considerando la fórmula ideal, los únicos que cumplirían la condición serían el guardameta Fernando de Paul y el centrodelantero Javier Correa. El ariete es otro de los que tiene chances de partir.

Fernando de Paul, en el duelo ante La Calera (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

¿Cómo jugarán los albos?

El Cacique es aún un equipo en formación. Ortiz tenía una oncena en mente que incluía a Pizarro. La partida del volante abre un cupo que el entrenador exigió llenar. De hecho, esa será una de las discusiones que se tomará la reunión extraordinaria de directorio de este miércoles, que fue convocada, inicialmente, para resolver la oferta canalla. La otra será la búsqueda de un nuevo extremo, un puesto en el que el DT ya esperaba un nuevo nombre antes de la grave lesión que sufrió Marcos Bolados en el inicio de la pretemporada.

Por lo pronto, el bosquejo se mantendrá, con la inserción de las nuevas piezas de inmediato. Matías Fernández, por ejemplo, ocupará el vacío que dejará Isla en la franja derecha. En la zaga, Joaquín Sosa tendrá una plaza. La otra parte siendo de Alan Saldivia, pero esa realidad variará si el uruguayo es transferido. Lo pretende Vasco da Gama. Ortiz quiere un nuevo defensor si el movimiento se concreta. La banda izquierda le pertenece a Erick Wiemberg

En la mitad del campo, la idea inicial de Ortiz es utilizar a Tomás Alarcón y Víctor Méndez en faenas defensivas. La partida de Pizarro, en tanto, el puede devolver al protagonismo a Claudio Aquino como el conductor del equipo.

Ortiz le había solicitado a Blanco y Negro el fichaje de un extremo. La urgencia se intensificó con la desgracia que sufrieron los albos en el inicio de las actividades: la grave lesión de rodilla que sufrió Marcos Bolados. El antofagastino será baja por el primer semestre. El retorno de Cristián Zavala más los canteranos Leandro Hernández y Francisco Marchant aparecen como opciones para salvar la emergencia.

Javier Correa, si no se concreta alguna oferta desde el extranjero será el centrodelantero. La partida de Salomón Rodríguez exige buscarle una alternativa. La banda derecha tiene dueño: Lucas Cepeda.