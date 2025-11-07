OFERTA ELECCIONES $990
    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi

    El productor y compositor argentino es fanático de Vélez Sarsfield, el club en el que brilló el volante de Colo Colo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Bizarrap. (Foto: Guido Adler / Billboard) GUIDO ADLER

    El fútbol y la música suelen cruzarse en algunas oportunidades. Sobre todo cuando el cultor de alguno de los géneros le dedica algún elogio a uno del otro.

    En esa lógica se enmarca una llamativa alusión de Bizarrap, el productor y compositor argentino, a Claudio Aquino, el volante que ha alternado buenas y malas presentaciones en Colo Colo, al que llegó como uno de los principales precios de esta temporada.

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi

    La consideración del artista es categórica. "¿El mejor jugador que vi en cancha después de Messi? No es por vender humo ni nada: Aquino”, declaró en el marco de una visita al streamer Davoo Xeneize, con quien aprovechó de promocionar la Music Session que tendrá con Daddy Yankee.

    Bizarrra justificó con largueza su especial valoración del mediocampista. "No te estoy vendiendo humo. Lo vi hacer cosas que nadie hacía. Lo que vi hacer a Aquino y los hinchas de Vélez te lo pueden decir”, afirmó.

    Claudio Aquino, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    “igual ya se fue de Vélez, no tengo por qué (vender humo). Pongan el resumen de Aquino en Vélez del 2023 al 2024. La gente no se acuerda”, insistió, respecto del trascendental rol que cumplió el mediocampista en el equipo que dirigía Gustavo Quinteros.

    El rendimiento de Aquino

    En el Cacique, en todo caso, el rendimiento del mediocampista se ha prestado más para debates. En principio, porque se trata de uno de los sueldos más altos del plantel ($ 83 millones mensuales) y por la expectativa que generaba el rendimiento al que, precisamente, alude Bizarrap.

    En Macul ha disputado 38 partidos y ha marcado seis goles y ha aportado cuatro asistencias, aunque la gran duda es respecto de su función en el campo de juego. Los albos lo concebían como conductor y, en la práctica, tanto en la gestión de Jorge Almirón como en la de Fernando Ortiz, ha terminando cargándose hacia la izquierda, perdiendo la influencia en el juego del Cacique que se le reclama según su jerarquía.

    En Vélez, por cierto, el recuerdo sigue intacto, al punto de que la dirigencia del club ha sondeado la posibilidad de ‘repatriarlo’. El propio Aquino descartó la opción para privilegiar su consolidación en los albos.

    Más sobre:BizarrapColo ColoClaudio AquinoLionel MessiMessiFútbolFútbol Nacional

