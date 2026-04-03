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    Familia de Chuck Norris pide no creer ni compartir información falsa sobre la muerte del actor

    Aunque no mencionaron alguna publicación en particular, alertaron sobre información falsa respecto al historial médico del actor o sobre quienes estaban presentes al momento de su muerte.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La familia de Chuck Norris, quien recientemente falleció a la edad de 86 años, pidió que no creyeran ni compartieran información falsa sobre la muerte del actor que aparece en internet.

    “Somos conscientes de que, desde el fallecimiento de Chuck, han circulado en línea varios vídeos y publicaciones generados por IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su fallecimiento, su historial médico y quiénes estaban presentes”, dijeron a través de la red social Instagram.

    Si bien no mencionaron una publicación en particular, dijeron que algunas de estas son “informes inventados sobre problemas médicos pasados y narrativas falsas sobre sus relaciones familiares”.

    Uno de los posts más virales acerca del fallecimiento del karateca era precisamente uno generado con inteligencia artifical en que aparecían actores de Hollywood como Morgan Freeman, Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger en un supuesto funeral.

    También en un video que se hizo viral aparecía supuestamente el actor Sylvester Stallone diciendo que cubriría los gastos del funeral, algo que fue desmentido rápidamente y donde también se detectó el uso de IA para modificar las palabras del protagonista de Rocky.

    Por lo mismo, la familia solicitó en cambio que solo se informaran por comunicados publicados por ellos a través de sus cuentas oficiales.

    Después de que se conociera su muerte el pasado 19 de marzo en Hawái tras una hospitalización, la familia Norris publicó un mensaje confirmando esto y en la que señalaron que “si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”.

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