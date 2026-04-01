Javier Bardem asusta en tráiler de Cabo de Miedo, serie de Apple TV que reinterpreta el clásico de Scorsese

A través de YouTube y redes sociales, Apple TV publicó el primer tráiler de Cabo de Miedo (Cape Fear en su idioma primario), su nueva serie original. El proyecto es un show de suspenso y terror psicológico que adaptará la novela The Executioners (1957), de John D. MacDonald, que ya fue amoldada al cine en las películas llamadas Cape Fear de 1962 (protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum) y 1991 (estelarizada por Robert de Niro y Nick Nolte y dirigida por Martin Scorsese).

La serie está protagonizada por Javier Bardem, Patrick Wilson y Amy Adams. Los dos últimos interpretan a un matrimonio de abogados que guarda relación con el arresto de Max Cady, un criminal encarnado por Bardem. La sinopsis oficial describe lo siguiente sobre la historia del proyecto: “Se avecina una tormenta para los abogados felizmente casados ​​Anna (Adams) y Tom Bowden (Wilson) cuando Max Cady (Bardem), el famoso asesino al que son responsables de poner tras las rejas, sale de prisión y quiere venganza”.

En el equipo creativo está el showrunner Nick Antosca (creador del programa Channel Zero), quien produce el proyecto junto a Alex Hedlund, Darryl Frank y Justin Falvey. Morten Tyldum dirigió el piloto y se desempeña como productor ejecutivo, aunque las presencias más destacadas son las de Steven Spielberg y Martin Scorsese, quienes también están involucrados en la producción ejecutiva.

El show también está protagonizado por Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles y CCH Pounder. Tendrá diez episodios en total y los dos primeros se estrenarán el viernes 5 de junio en Apple TV.

Courtesy of Apple

Scorsese y un elogiado precedente

Con el involucramiento del cineasta tras Taxi Driver (1976), Buenos muchachos (1990) y El lobo de Wall Street (2013) en la producción ejecutiva, es inevitable relacionar esta nueva versión de Cabo de Miedo con la adaptación de 1991. El largometraje de Scorsese fue un aclamado thriller psicológico que narra la misma premisa base: un criminal quiere vengarse del abogado defensor público que lo representó.

En esa versión, Max Cady descubre que Sam Bowden (nombre del abogado, que en la versión del 2026 se cambió a Tom) ocultó deliberadamente un informe que podría haberlo absuelto de su condena, por lo que su brutal campaña de terror psicológico y físico va dirigido a él, con su esposa y su hija como focos para hacer daño. En la adaptación de Apple TV, tanto marido como mujer son abogados y parecen tener un vínculo con Cady, por lo que está por ver si se involucrará más a la esposa de Bowden en el conflicto central.

La cinta tuvo las actuaciones protagónicas de Robert De Niro como Max Cady (en su séptima colaboración actoral con Scorsese), Nick Nolte como Sam Bowden, Jessica Lange como Leigh Bowden (esposa de Sam) y Juliette Lewis como Danielle Bowden (hija del matrimonio). Como homenaje a la adaptación de 1962, los actores Robert Mitchum y Gregory Peck (Max y Sam en la cinta anterior) aparecen en cameos (Peck, de hecho, interpreta al abogado de Cady en una de sus últimas apariciones en el cine).

La película fue exhibida como un thriller comercial, aunque también como un homenaje al cine negro clásico. Cabo de Miedo tuvo un presupuesto de aproximadamente 35 millones de dólares, que fue compensado con una recepción de más de 160 millones en taquilla en Estados Unidos. En ese ámbito, fue el mayor éxito de Scorsese hasta que fue superado por Los infiltrados (2006), que superó los 170 millones.

Cape fear, de Scorsese

Además del éxito en taquilla, la cinta de Scorsese cosechó nominaciones recurrentes en la temporada de premios de 1992. De Niro y Juliette Lewis estuvieron nominados a los Premios Oscar en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. Repitieron sus nominaciones en los Globos de Oro y la película también cosechó nominaciones a Mejor Fotografía y Mejor Montaje en los Premios BAFTA.

Sin embargo, la historia del cine pudo ser totalmente diferente gracias al destino de esta película. El involucramiento de Steven Spielberg en la producción ejecutiva de esta adaptación de Apple TV no es casualidad, ya que su relación con Cabo de Miedo se remonta a la película de De Niro. Originalmente, la cinta iba a ser dirigida por Steven Spielberg. pero el director de Parque Jurásico (1993) consideró que la historia era demasiado “oscura y violenta” para su estilo en ese momento.

Al mismo tiempo, Martin Scorsese estaba vinculado para dirigir La lista de Schindler (1993), adaptación de la novela El arca de Schindler (1982), pero tampoco se sentía cómodo con liderar la película. Al final, ambos directores decidieron intercambiar proyectos y Scorsese tomó la silla de director de Cabo de Miedo,aunque Spielberg se quedó como productor de Cabo de Miedo a través de su compañía Amblin Entertainment.

La lista de Schindler terminó siendo uno de los largometrajes más influyentes de la historia del cine y cosechó siete premios Oscar (entre ellos el de Mejor Película). Años después, en una entrevista con Deadline, Martin Scorsese afirmó que “el viaje por ese mundo debía ser realizado por una persona judía, y creo que Steven también lo aprendió (...) Si yo la hubiera hecho (La lista de Schindler) no habría sido el éxito en el que se convirtió”.