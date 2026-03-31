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    A la espera de Euphoria 3: cinco claves del regreso de la serie con Zendaya

    Tras cuatros años de ausencia, la popular ficción de HBO vuelve con un salto temporal y con gran parte de su elenco original. La historia muestra a Rue siendo perseguida por una deuda pendiente. Algunas de sus estrellas invitadas son Sharon Stone, Rosalía y Danielle Deadwyler, y Hans Zimmer asume la composición musical.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    A la espera de Euphoria 3: cinco claves del regreso de la serie con Zendaya

    Euphoria tiene nuevos capítulos. Cuatro años después del final de la segunda temporada, la exitosa serie de HBO alista su retorno para este domingo 12 de abril a las 21:00 horas.

    El guionista, director y productor Sam Levinson vuelve como principal cerebro de la ficción, mientras que gran parte del elenco liderado por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Alexa Demie retoma sus personajes.

    A menos de dos semanas de su debut en HBO y HBO Max, aquí revisamos los principales puntos de la tercera (y aparentemente última) entrega:

    *Vidas al límite

    La historia de la serie se reanuda cinco años después del explosivo desenlace del segundo ciclo. ¿A qué se debe ese salto temporal? “Cinco años parecía un plazo natural porque si hubieran ido a la universidad, ya se habrían graduado para entonces”, explicó Sam Levinson en diciembre en un evento realizado en Londres.

    En la trama Rue le debe dinero a Laurie (Martha Kelly) y busca “formas muy ingeniosas” de saldar su deuda mientras se mueve en la frontera entre Estados Unidos y México. Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), ahora comprometidos, viven en los suburbios y se preparan para vivir una noche de bodas que, según Levinson, será “inolvidable”.

    En tanto, Jules (Hunter Schafer) está en la escuela de arte y se reencuentra con Cal (Eric Dane), el padre de Nate. Maddy (Alexa Demie) trabaja en una agencia de talentos para un representante en Hollywood y Lexi (Maude Apatow) se desempeña como asistente de una showrunner (Sharon Stone).

    Sobre Cassie, el creador agregó: “Ella es muy adicta a las redes sociales y envidia la vida ostentosa que parecen llevar todos sus compañeros de colegio en este momento”. Y a nivel global, apuntó: “Estoy convencido de que esta es nuestra mejor temporada hasta ahora”.

    *El retorno de Rue y Zendaya

    En el nuevo trailer de la serie, lanzado este lunes, Rue es interrogada por agentes de la DEA sobre su reciente paso por México. En el intertanto se muestra que la joven ha trabajado como mula, uno de los posibles “empleos” que ha tomado con el fin de resolver su deuda con la temible narcotraficante.

    En otro momento, Ali (Colman Domingo), su mentor y padrino, la confronta. “¿Quieres deshacer el mal que has hecho? Empieza por cambiar”, le dice, a lo que ella responde: “Lo intento”. En una llamada telefónica con su madre, Leslie (Nika King), solloza: “Mamá, de verdad necesito ir a casa”. En resumen, otra temporada de alto voltaje para la protagonista y la actriz que le da vida.

    “Hice en cuatro meses lo que normalmente me lleva ocho meses. Fue como intentar grabar ocho episodios a la vez. Se me pasó volando”, indicó Zendaya a Variety, junto con declararse “emocionada” y señalar que “espero que quede genial”.

    *Elenco con caras nuevas

    Una de las estrellas invitadas del regreso de Euphoria es Sharon Stone, quien interpreta a una showrunner que tiene como asistente a Lexi (Maude Apatow). Bajo esa misma figura, también se suma –en un rol por ahora desconocido– Rosalía. El vínculo de la artista española con la producción se remonta al año 2022, cuando aportó con una canción para el especial centrado en Jules.

    En cuanto a relevancia en la trama, uno de los fichajes principales es Adewale Akinnuoye-Agbaje, actor británico que encarna a Alamo. “Alamo trató de matarme. Y va a hacer lo mismo contigo”, le dice Rue a una voz femenina en el nuevo adelanto. También asume un papel importante el actor Toby Wallace.

    Otros de los nombres destacados son Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch y Anna Van Patten.

    Eddy Chen

    *Cambios en la música

    A mediados de 2025, como parte de la seguidilla de anuncios en torno al tercer ciclo, HBO reveló que Hans Zimmer se uniría a la creación de la música. La información especificaba que trabajaría junto a Labrinth, quien, a su vez, se mostraba entusiasmado ante la posibilidad de colaborar con el ganador del Oscar (lo llamó “uno de mis héroes en la composición de bandas sonoras”).

    Sin embargo, hace unas semanas lanzó ácidos comentarios que muchos leyeron como su alejamiento definitivo del proyecto en el que ha participado desde su primera temporada. “He terminado con esta industria. Que se joda Columbia. Que se joda doblemente Euphoria. Me largo. Gracias y buenas noches”, publicó en Instagram.

    Columbia Records es el sello con el que el músico tiene contrato vigente y con el que lanzó Cosmic Opera Act 1, su álbum que debutó en enero.

    Labrinth no sólo definió la identidad sonora de la ficción, con canciones como Forever, Still don’t know my name, Formula y I’m tired, sino que era (o es) uno de los grandes aliados de Zendaya en su creación. En reconocimiento a su labor en la serie de HBO, suma un Grammy y otras tres nominaciones a la premiación.

    Patrick Wymore

    *Filmada en celuloide

    La nueva tanda de capítulos de Euphoria también presenta novedades en su apuesta visual. La entrega más reciente se rodó en una nueva película de Kodak, disponible en 35 mm y 65 mm. HBO detalló que Sam Levinson y el director de fotografía Marcell Rév colaboraron estrechamente con Kodak para comercializar la nueva película en ambos formatos, y que esta tercera temporada es la primera serie de ficción que filma un “volumen significativo” en 65 mm.

    Lee también:

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