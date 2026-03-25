Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

De todos los éxitos de los 2000 que han vuelto a la pantalla en los últimos años, ninguno cuenta con la base de fanáticos y la popularidad de Harry Potter. De ahí que las expectativas en torno a la serie que prepara HBO sean grandes y que cada anuncio genere reacciones acaloradas entre los seguidores.

El plan del gigante de la televisión es claro: cada temporada abarcará un libro de la saga de J. K. Rowling, por lo que los episodios que se lanzarán en 2027 se centrarán en Harry Potter y la piedra filosofal. El segundo ciclo –que difícilmente debutará antes de 2029, según las palabras del jefe de HBO, Casey Bloys– se enfocará en Harry Potter y la cámara de los secretos. Y así de manera sucesiva hasta probablemente diez o 15 años en el futuro.

Photographed by Aidan Monaghan / HBO

A raíz del estreno del primer trailer de la serie –que estará disponible en las próximas horas–, aquí revisamos un quién es quién de la producción.

*Francesca Gardiner (showrunner)

Tras hacer oficial la realización de una serie sobre Harry Potter, HBO se embarcó en la búsqueda de una mente creativa que tomara la batuta del proyecto y transformara la historia en una producción con ese formato. La seleccionada fue Gardiner, guionista británica con experiencia en His dark materials y The Rook. También estuvo implicada en la producción del segundo ciclo de Killing Eve y trabajó como consultora en la tercera y cuarta temporada de Succession.

*Mark Mylod (director)

El principal aval del realizador inglés es haber dirigido casi la mitad de los episodios de Succession, la aclamada serie sobre la familia Roy, que concluyó en 2023. Es un viejo conocido de HBO, porque también se hizo cargo de seis entregas de Game of thrones y de uno de los capítulos del segunda ciclo de The last of us. En 2022 volvió al cine y estrenó la película El menú, con Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes.

*Dominic McLaughlin (Harry Potter)

Entre los más de 30 mil postulantes que participaron para dar vida al trío principal, el elegido para encarnar al joven mago es este actor escocés que estudió en la Performance Academy Scotland y que aquí tendrá su primer rol protagónico. Fue seleccionado a los 11 años, la misma edad que tenía Daniel Radcliffe cuando protagonizó la primera parte de la franquicia, Harry Potter y la piedra filosofal (2001). Compartirá cartel con Golda Rosheuvel y Nick Frost en la película Grow y estará en la serie de la BBC Gifted. En tanto, en teatro fue parte del elenco de un montaje de Macbeth que también contó con Ralph Fiennes e Indira Varma.

*Arabella Stanton (Hermione Granger)

Nacida en 2014, Stanton destacó en las tablas de Londres con Matilda, donde interpretó el rol principal entre 2023 y 2024. También tuvo un personaje destacado en un montaje de Starlight Express, la obra de Andrew Lloyd Webber. Cualquier duda respecto a su fichaje se acalló cuando circuló un video en que representa a cabalidad las cualidades de Hermione.

*Alastair Stout (Ron Weasley)

El actor británico será el mejor amigo de Harry Potter, el pelirrojo Ron Weasley. A diferencia de McLaughlin y Stanton, la serie será su primera experiencia actoral en cine, teatro o televisión. Otros miembros de la familia Weasley serán asumidos por Katherine Parkinson (Molly), Tristan Harland (Fred), Gabriel Harland (George), Ruari Spooner (Percy) y Gracie Cochrane (Ginny).

*John Lithgow (Albus Dumbledore)

El reputado actor estadounidense será el responsable de dar vida al director de Hogwarts. Ganador del Emmy en seis ocasiones (y nominado dos veces a los Oscar en los 80), encarnó al asesino en serie Arthur Mitchell en Dexter y a Winston Churchill en The Crown. Recientemente estuvo en las películas Los asesinos de la Luna (2023) y Cónclave (2024).

*Paapa Essiedu (Severus Snape)

El recordado profesor de Pociones será interpretado por el actor inglés de 35 años. Hijo de padres ghaneses, estuvo en las dos primeras temporadas de Gangs of London y en Black mirror. Pero el papel que le dio fama fuera de Reino Unido fue Kwame, el mejor amigo de la protagonista de la premiada miniserie I may destroy you.

*Janet McTeer (Minerva McGonagall)

Dos veces candidata a ganar el Oscar, la actriz inglesa asume el papel que en las películas encarnó la querida Maggie Smith. La intérprete estuvo en Misión imposible: La sentencia final (2025), la octava parte de la saga, donde dio vida a la secretaria de Estado, y hace poco sumó un papel secundario en la serie Tierra de mafia.

*Nick Frost (Rubeus Hagrid)

El célebre actor inglés se pondrá en la piel del guardián de llaves de Hogwarts. Recientemente le prestó su voz a un droide en la serie Star Wars: Skeleton Crew y asumió uno de los roles en la versión live action de Cómo entrenar a tu dragón (2025). La producción compartió un primer vistazo a su caracterización como Hagrid en julio pasado.