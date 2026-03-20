A los 86 años muere Chuck Norris, ícono del cine de acción

Chuck Norris, una institución de las acción y las artes marciales de los 70, 80 y 90, ha fallecido a los 86 años.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz”, indicó su familia en las cuentas oficiales de la estrella de la serie Walker, Texas Ranger.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, agregaron.

“El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”.

Este jueves los medios reportaron que el actor había sido internado de emergencia en Hawái. Una noticia que generó sorpresa porque pocos días antes había ocupado sus redes sociales para publicar un video entrenando.

“No envejezco, subo de nivel”, declaraba en el texto que acompañaba el registro y en el que celebraba haber cumplido 86.

“Nada como un poco de acción recreativa en un día soleado para hacerte sentir joven. Estoy agradecido por otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta. Gracias a todos los fans en el mundo. Su apoyo a lo largo de los años significa para mí más de lo que podrían pensar”, escribió.