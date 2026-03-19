El actor Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawaii

El mundo del cine y de las artes marciales se encuentra en alerta por el estado de salud del reconocido actor de 86 años, Chuck Norris. Debido a una emergencia médica, se encuentra hospitalizado. Una noticia que toma por sorpresa, ya que hace pocos días había publicado, en redes sociales, un video entrenando.

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Según el medio TMZ, personas cercanas a Chuck Norris confirman que el artista marcial se encuentra hospitalizado en Hawaii. El accidente habría ocurrido el día 18 de marzo, aunque todavía no se ha comunicado la razones detrás de la emergencia médica. Pese a esto, las mismas fuentes señalan que el actor se encuentra de buen ánimo.

El actor es reconocido por su larga trayectoria en papeles de películas y series de acción. Tuvo protagónicos en la película El furor del dragón (1972) y en la serie Walker, Texas Ranger (1993). Con los años, el internet lo levantó como una suerte de “hombre invencible” en la cultura popular.

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La noticia es una tanto sorpresiva, debido a que hace menos de dos semanas el actor había subido videos en un entrenamiento. En la grabación se podía ver cómo los golpes del artista marcial seguían siendo duros a sus 86 años. “No envejezco, subo de nivel”, sentenciaba el texto que acompaña la publicación.

“¡Tengo 86 hoy! Nada como un poco de acción recreativa en un día soleado para hacerte sentir joven. Estoy agradecido por otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta. Gracias a todos los fans en el mundo. Su apoyo a lo largo de los años significa para mí más de lo que podrían pensar”, escribió Chuck en la descripción del video.