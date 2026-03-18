En Rapa Nui y con John Malkovich: Wild Horse Nine muestra sus primeras imágenes

En estas mismas fechas, pero en 2025, Rapa Nui era sede de las filmaciones de Wild horse nine, la nueva película del reputado director Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen). Respaldado por Searchlight Pictures –estudio propiedad de Disney–, el largometraje trajo al país a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey.

Tras mantener el hermetismo durante meses, la producción ha liberado los detalles de su trama y ha lanzado las primeras imágenes.

Wild Horse Nine. Day 1 🎬 pic.twitter.com/1882jNGX8A — Searchlight Pictures (@searchlightpics) March 18, 2025

Todo se originó en un viaje que McDonagh realizó a Rapa Nui hace 13 años. Según explicó a Vanity Fair, en esa visita a territorio chileno quedó fascinado con los moáis, en particular con “su misterio, su belleza, su historia y la idea de que realmente no sabemos mucho sobre por qué fueron erigidos allí”.

La historia que ideó se ambienta en los 70 y es descrita por el medio como “oscuramente divertida”. Poco antes del golpe de Estado de 1973, dos agentes de la CIA llamados Chris y Lee (interpretados por Malkovich y Rockwell) viajan a la isla con una misión que “pondrá a prueba su confianza y lealtad”. La dupla no sólo está detrás de los planes para derrocar al gobierno de Salvador Allende, sino que también ha participado en otros episodios históricos relevantes de Estados Unidos y el mundo.

“Es un guión muy divertido, aunque mordaz. La vida está llena de arrepentimiento y tristeza. Incluso si puedes soportarlo, e incluso si te parece gracioso, eso no cambia el hecho de que, en general, la vida termina mal”, indicó Malkovich, cuyo personaje ejerce como mentor del hombre que encarna Rockwell.

El cineasta de 55 años declaró que la cinta reflexiona en torno a “la culpa, los pecados y mirar hacia atrás en la vida”, y que resuena en nuestro presente. “La vi con un pequeño grupo de amigos hace uno o dos meses, y lamentablemente, se siente muy actual. Muchos de los temas que trata son los mismos con los que lidiamos hoy en día”, aseguró.

La revista también especificó que Mariana Di Girolamo y Ailín Salas interpretan a dos estudiantes chilenas que se cruzan con los agentes de la CIA. En tanto, Posey es la esposa del personaje de Rockwell, y Tom Waits realizó escenas en Monument Valley (Arizona). Paola Giannini es la otra actriz chilena del elenco.

Aunque algunas secuencias se registraron en Santiago, el grueso del rodaje se desarrolló en la isla del Pacífico Sur, contando con los servicios de producción de Fábula y con la asesoría de lugareños que procuraron que se cumplieran las medidas establecidas por la comunidad.

“Fue un buen lugar para filmar porque uno no se distrae –necesariamente– con todas las cosas que puede hacer. Es uno de los lugares más remotos del planeta, y eso me parece un buen lugar para rodar”, señaló el director de Los espìritus de la isla (2023) a Vanity Fair.

Searchlight Pictures lanzará la película el próximo 6 de noviembre, justo a tiempo para disputar un lugar en las principales premiaciones de la industria. Si bien tiene garantizada su distribución en Chile, aún no se ha revelado su fecha de estreno,