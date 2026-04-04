La OTAN confirma reunión entre Rutte y Trump en la Casa Blanca en medio de los ataques del mandatario contra la alianza

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana, según lo confirmó este viernes la organización atlántica.

La cita se concretará en el marco de un viaje de Rutte a Washington entre el 8 al 12 de abril, donde participará también en otros actos y foros, y en medio de los recientes ataques de Trump contra el tibio apoyo de los aliados de la OTAN a la guerra en Irán.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la reunión se realizará el próximo miércoles 8 de abril y en ella también participarán el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario de Defensa del país, Pete Hegseth.

From 8 to 12 April @SecGenNATO will visit Washington D.C. 🇺🇸



On 8 April, he will meet with @POTUS Donald Trump as well as Secretary of State Marco Rubio @SecRubio and Secretary of War Pete Hegseth @SecWar



On 9 April he will give a speech and take part in a discussion hosted by… pic.twitter.com/E6kN4CmxgB — NATO Spokesperson (@NATOpress) April 3, 2026

La portavoz aliada, Allison Hart, quien ratificó el encuentro en su cuenta en X, afirmó que la visita de Rutte a EE.UU. “se había programado desde hace tiempo” , por lo que en la alianza atlántica desvinculan el viaje con la nueva oleada de críticas de Trump hacia sus integrantes europeos.

La agenda del secretario general en Washington también incluirá su participación en un debate en la Fundación del Instituto Ronald Reagan el 9 de abril y en el foro Bildeberg, que se celebrará entre el 10 y el 12 de este mes.

Trump versus la OTAN

En el último tiempo, el mandatario norteamericano ha redoblado sus ataques contra la organización atlántica y sus miembros por no implicarse en la guerra en Irán. Una acusación que viene sosteniendo desde el inicio de la operación militar conjunta entre su país e Israel.

Sin embargo, se ha vuelto más intensa en días recientes porque los aliados tradicionales de Trump en la OTAN no han intervenido para ayudarlo en el estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial que Teherán ha bloqueado, por donde transita una parte importante del petróleo mundial.

PRESIDENT TRUMP: NATO wasn’t there for us. We send billions of dollars to them every year to protect them. We would have always been there for them. But based on their actions, I guess we don’t have to be, do we?



Why would we be there for them if they’re not there for us? pic.twitter.com/SGPWqZjhzg — Department of State (@StateDept) March 27, 2026

El jefe de Estado incluso llegó a sugerir que EE.UU. podría abandonar el tratado.

“Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que eran un tigre de papel” , le aseguró a The Telegraph en una entrevista publicada el miércoles.

De acuerdo a Politico, la declaración generó cierta preocupación entre los países miembros del organismo. El presidente finlandés, Alexander Stubb, llamó a Trump el mismo miércoles, tras la publicación de la entrevista, para mantener una “conversación constructiva” sobre la alianza.

Sin embargo, Rutte ha sido un firme defensor del inquilino de la Casa Blanca, a pesar de sus ataques contra la entidad que preside. En una entrevista con CBS News a fines de marzo, elogió los esfuerzos de Trump para “hacer del mundo un lugar seguro” e indicó que creía que Europa se “uniría” en torno a sus planes en Irán.