Temblor hoy, viernes 3 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, viernes 3 de abril en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

17.55 horas

Sismo de magnitud 4.6, ocurrido a 76 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 231 km.

16.45 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 53 km al sureste de Mina Los Pelambres y a una profundidad de 95 km.

16.10 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 55 km al sur de Mina Collahuasi y a una profundidad de 119 km.

15.15 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 102 km al noreste de Socaire y a una profundidad de 246 km.

14.34 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 76 km al norte de Calama y a una profundidad de 106 km.

14.08 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 106 km al noreste de Socaire y a una profundidad de 239 km.

13.10 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 34 km al sur de Mina Collahuasi y a una profundidad de 123 km.

11:26 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 48 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 204 km.

10:01 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 48 km al suroeste de Arica y a una profundidad de 33 km.

09:31 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 34 km al suroeste de Ollagüe y a una profundidad de 125 km.

07:52 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 10 km al suroeste de Los Vilos y a una profundidad de 34 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: