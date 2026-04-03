“Nada ha cambiado después de dos mil años”, pronunció el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, en su misa de Semana Santa durante este viernes.

“Seguimos viendo la cruz presente en la historia: vemos la cruz en esos niños que fueron abortados y no pudieron nacer” , agregó en la Liturgia de la Pasión del Señor, en la Catedral de Santiago.

Durante su prédica, la autoridad eclesiástica se refirió a la condición humana y manifestó que “aquí hay maldad, hay mucha maldad. Al inocente lo mataron: aquí hay injusticia; hay mucha injusticia: al que hizo el bien lo crucificaron”.

Es en ese sentido que, haciendo un paralelo entre la crucifixión de Jesús y la actualidad , afirmó que “uno se pregunta, por qué este relato está exactamente igual hace más de dos mil años. No ha cambiado en nada”.

Arzobispo Fernando Chomali encabeza liturgia en Viernes Santo y aborda temas valóricos y materialismo la-tercera

Desde la catedral de Santiago, Chomali enlistó la presencia de “la cruz” en varias aristas, como los migrantes maltratados, los presos privados de dignidad, el crimen organizado en la sociedad, los fallecidos en la guerra, y “en esos ancianos que son eliminados a través de la eutanasia” .

“La cruz de Cristo sigue presente porque el señor Jesucristo el bueno, el justo, asumió todos esos dolores, y él después les da nueva vida por obra del padre”, elaboró. Asimismo, siguió su discurso agregando que, mientras más se conozca a Jesús “más nos vamos a conocer a nosotros mismos, y vamos a entender la realidad de la vida”.

Con críticas al materialismo, el arzobispo señaló que “los bienes materiales y las entretenciones no nos van a salvar; lo único que van a lograr es dejarnos más vacíos”. Siguió con que “solamente la cruz de Cristo, que nosotros asumimos en nuestra propia vida, es una cruz de salvación, y por eso estamos aquí nosotros”.