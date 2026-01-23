Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, abordó esta jornada en Radio Duna las rondas bilaterales que se espera comiencen pronto entre el gobierno entrante y el saliente, así como también los proyectos -como el FES y Eutanasia- que aún no logrado ver la luz.

Consultada sobre este primer tema, la autoridad señaló que la próxima semana habrá una reunión entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el futuro ministro Claudio Alvarado, para hacer el cronograma.

“En el caso de la Secretaría General de la Presidencia se da la particularidad que el próximo ministro es un senador en ejercicio, por tanto, hemos tenido no solo ya más de 20 años de conocernos, sino que cotidianamente, podemos compartir en las sesiones del Congreso”, apuntó.

En esto, y sobre el trabajo legislativo, expresó “para nosotros, efectivamente, hay una agenda importante, quedan poco tiempo, pero trabajaremos hasta el último día, como nos mandó todo el Presidente Boric, para poder lograr los consensos y viabilizar proyectos que están ahí a punto de salir y que esperamos que puedan materializarse”.

Por otra parte, y consultada sobre el encuentro que tendrá el PS con el PPD y los partidos de la Alianza, excluyendo al Frente Amplio y al Partido Comunista, Lobos señaló que espera que esto continúe sin afectar la labor legislativa.

“Este es un tema propio de los partidos, pero esperamos que el progresismo en su más amplia dimensión, digamos tal como fue el apoyo en su minuto a la candidata Jeannette Jara, pueda resolver las divergencias y controversias en un periodo en que cada uno de los partidos está haciendo un proceso de reflexión a raíz de los resultados electorales”, sostuvo.

“Lo que no podemos hacer es dejar de discutir los temas que son importantes para la ciudadanía”

Consultada en cuanto al proyecto de reforma al sistema político, Lobos expresó que esperan construir “los consensos necesarios, es difícil legislar en estos temas cuando quienes tiene que hacerlo son incumbentes en la materia, pero esperamos que ese consenso que se ha construido durante estos años permita también dar un paso más y establecer medidas que vayan en esa dirección”.

En materia del FES, apuntó, han hecho propuestas concretas y flexibilizado como gobierno, “y ahora lo que queda es la voluntad política para poder viabilizar esta iniciativa”.

En cuanto al proyecto de Eutanasia, y si va a ver la luz con este gobierno, la ministra Segpres expresó que lamentaban desde el Ejecutivo que aún no se debata, pese a estar con discusión inmediata desde hace varias semanas.

“Hemos, yo misma, señalado que hubo maniobras dilatorias en algún minuto, cuando estaba en segundo lugar de la tabla, hace un par de semanas, y lo lamentamos porque nosotros entendemos que puedan haber legítimas diferencias sobre este tema, pero lo que no puede ser es que se vete un debate", señaló tajante.

“Uno puede votar a favor o en contra, pero lo que no podemos hacer es dejar de discutir los temas que son importantes para la ciudadanía. Sin ir más lejos, las últimas encuestas reflejan que más de un 70% de la población apoya el tema de la eutanasia y la muerte digna”, sostuvo.

Y continuó: “Lamentamos mucho que efectivamente, habiendo podido avanzar en la Comisión de Salud después de 14 años de debate sobre este tema, porque el proyecto llevaba mucho tiempo en el Senado sin que pudiera avanzar, no puede haber la luz en esta legislatura. Sin duda nos habría gustado que, más allá de las posturas hubiéramos hecho un debate abierto, democrático, en que cada cual expresara sus opiniones, pero no impidiéramos que este debate se diera".