    Política

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Con la mira puesta en un bloque opositor distanciado de los partidos más a la izquierda, Paulina Vodanovic coordinó un encuentro que incluye exclusivamente a la centroizquierda. Lo harán el mismo día que la alianza planeaba realizar su cónclave, el que fracasó como consecuencia del estallido socialista de la semana pasada.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El viernes 23 de enero era la fecha escogida por la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric para realizar un cónclave de partidos. El hito, sin embargo, fue dado de baja como consecuencia de la molestia del PS con el PC y el FA por haberles enrostrado la aprobación de la ley Nain-Retamal tras la absolución de Claudio Crespo.

    Aunque el evento no prosperó, algunos partidos tendrán la agenda ocupada este viernes.

    Esta semana, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, coordinó un encuentro esa misma fecha, a las 11.30 horas, en la sede de su colectividad. La invitación se extendió al Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y la Democracia Cristiana (DC). La idea es que asistan tres representantes por colectividad.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Intencionalmente, se dejó fuera de la convocatoria al FA y al PC. La idea del PS, y de otras colectividades de la centroizquierda, es dar una señal clara: habrá dos oposiciones en el próximo periodo presidencial, una conformada por los que asisten al encuentro y otra más a la izquierda.

    La semana pasada, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, fue explícito en esa idea. “Van a ser dos oposiciones, probablemente una nueva coordinación”, dijo.

    Vodanovic, se convenció de emprender ese camino tras las críticas del FA y el PC a su partido en el marco de la ley Nain-Retamal. Lo que los socialistas quieren evitar a toda costa es mostrarse subordinados a los partidos de izquierda dentro de la oposición a José Antonio Kast. No quieren dar su brazo a torcer y pretenden mantener la distancia con ellos.

    “Lo sucedido deja en evidencia que el Socialismo Democrático debe y necesita ser un eje de articulación en la nueva oposición”, sugirió Quintana la semana pasada.

    En la centroizquierda -sobre todo en el PPD y la DC- tomó fuerza la idea de dividir a la oposición tras el llamado que hizo el PC a la movilización contra José Antonio Kast desde antes que asuma, el que fue respaldado por el FA y e incluso parte del PS.

    Esta mañana, en conversación con Desde la redacción, de La Tercera, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, planteó que “no se le puede pedir a la oposición (...) prudencia, cuidado. O sea, es legítimo que los partidos tengan reparos”. En la centroizquierda pretenden alejarse de ese lineamiento y ser una oposición más propositiva, aunque de todas formas vigilante, advierten.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Otro elemento que ha tensionado la relación entre colectividad son los documentos publicados por dirigentes del FA en la antesala de su comité central, que se realizará este sábado.

    Uno de ellos es el del lote “De cordillera a mar”, al que pertenece la ministra Antonia Orellana, la subsecretaria Francisca Perales y el diputado Diego Ibáñez. En él se lee que “el gobierno vivió situaciones complejas que fueron minando su credibilidad. Dos de ellas afectaron la línea de flotación de nuestro relato generando un daño irreparable. Por un lado, el caso Fundaciones (...). Por otro lado, el caso Monsalve (...)”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Y agregan: “A esto se sumaron constantes traspiés en la gestión política que alimentaron el relato de la ‘inexperiencia’. Aunque, paradójicamente, la mayoría de las situaciones complejas se vivieron por dificultades generadas por cuadros de partidos que supuestamente traían esa experiencia”. Desde este lote, eso sí, advierten que el texto aún no está cerrado.

    Las palabras lograron enfurecer al Socialismo Democrático. “Es sorprendente que gente tan narcisista no logre mirarse bien en el espejo. Quizás se niegan a ver lo evidente: el legado que dejaron es que el pueblo de Chile eligió a un hombre de ultraderecha (...) para ser presidente. Eso es lo real, el resto adorno, palabras vacías, frases grandilocuentes, reflexiones publicadas en karamanés para parecer sofisticados y así ocultar el fracaso (...) que quieren endosar a otras fuerzas políticas”, dijo el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes.

    La corrupción, el abuso, la impericia y el acomodo son sellos característicos de una mayoría importante de funcionarios de gobierno del FA, y la lista de ejemplos es enorme (...). Ahora la responsabilidad es de quienes tienen que ser alternativa al pseudo proyecto del FA y demostrar que hay una centroizquierda moderna, responsable, sin complejos, capaz de sintonizar con los sentimientos de nuestra gente”, agregó el diputado.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast "son injustificadas" y lanza: "Están picados"

    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

