“El partido podría encabezar el bloque progresista”: los documentos que circulan en el FA en la previa del comité central

El sábado por la mañana, comenzará la sesión del comité central del Frente Amplio (FA). Se trata de la máxima instancia de decisión partidaria de la colectividad que promete ser un espacio de discusión sobre la derrota de Jeannette Jara, la política de alianzas y el futuro de la tienda como oposición al gobierno de José Antonio Kast.

En la antesala del encuentro circulan documentos firmados por algunos de sus máximos dirigentes que buscan aportar al debate.

Uno de ellos es el del lote “Desbordar lo Posible”, corriente a la que pertenece el Presidente Gabriel Boric y que también integran la consejera regional Ximena Peralta, los diputados electos Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra y Jaime Bassa, y la diputada Javiera Morales, entre otros.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el documento, titulado "Defender lo avanzado y consolidar la unidad para caminar hacia un Chile más justo“, se menciona que una tarea fundamental es “definir con claridad qué tipo de oposición será el FA”. Eso, postulan, “dependerá del modo en que se configure el campo político, especialmente del rol que adopten las derechas y, en particular, el Partido Republicano”.

“Como partido, nuestra primera tarea (como oposición) será la defensa de los avances hechos durante el gobierno del Presidente Boric (...). De un correcto balance de estos cuatro años no solo debe nacer una defensa de lo hecho, sino una propuesta democrática, de la más amplia convocatoria social”, agregan.

FOTO: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Sumado a eso, en el mismo documento se afirma que “diversos sectores del PS y del PC visualizan al FA como un actor bisagra en la recomposición de la izquierda”. En ese sentido, postulan que “el FA puede cumplir un rol articulador, funcionando como espacio de acogida para fuerzas progresistas y como dique de contención frente al avance de la derecha”.

Por último, este lote reafirma que “es evidente que hoy no hay grandes incentivos a la conformación de una coalición”. Lo dicen en medio de una crisis de convivencia en el sector, que terminó con el Socialismo Democrático fuera de algunas instancias de coordinación. “Todos los partidos luchan por perfilarse y reacomodarse luego de cuatro años de gobierno (...)”, argumentan.

Sin embargo, aseveran que “nuestro empeño debe estar puesto (...) en la consolidación de una alianza que sea la base para la ampliación de nuestro sector y la construcción de mayorías políticas y sociales”.

Lote de Orellana apunta a impacto de caso Monsalve y Fundaciones

Otro documento que circula en la militancia es el del lote “De cordillera a mar”, al que pertenece la ministra Antonia Orellana, la subsecretaria Francisca Perales, los diputados Diego Ibáñez, Francisca Bello y Carolina Tello, además de Simón Ramírez y Yerko Cortés, de la directiva nacional. Desde este lote, eso sí, advierten que el texto aún no está cerrado.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En él, a raíz de la derrota de Jara, se dice que “debemos evitar caer en análisis autoflagelantes que busquen destruir lo construido como partido y como gobierno. Ese es un ejercicio que se esforzará en realizar el adversario (...) en su ‘batalla cultural’, y que sectores del Socialismo Democrático buscarán potenciar como parte de la disputa por el liderazgo de la oposición“.

“Se ha escrito mucho sobre que el gran responsable de la derrota sería el gobierno. Es, a lo menos, deshonesto plantear esto (...). Evidentemente el gobierno tiene una cuota de responsabilidad, pero un ejercicio mínimo de pensamiento crítico permite ver las cosas en perspectiva. El gobierno vivió situaciones complejas que fueron minando su credibilidad. Dos de ellas afectaron la línea de flotación de nuestro relato generando un daño irreparable. Por un lado, el caso Fundaciones (...). Por otro lado, el caso Monsalve (...)”, se plantea.

Y agregan: “A esto se sumaron constantes traspiés en la gestión política que alimentaron el relato de la ‘inexperiencia’. Aunque, paradójicamente, la mayoría de las situaciones complejas se vivieron por dificultades generadas por cuadros de partidos que supuestamente traían esa experiencia”.

Además, en este texto se destaca que “el FA obtuvo buenos resultados parlamentarios y podría encabezar el bloque progresista, pero ello requiere superar las inercias que llevaron a perder las primarias y a desaprovechar el capital político acumulado".

Por su parte, desde el lote “Con fuerza y esperanza” se afirma que “para el FA el desafío central no es solo evaluar un período de gobierno, sino procesar colectivamente una experiencia histórica inédita, identificando aprendizajes estratégicos que permitan dar continuidad al proyecto político en un escenario más restrictivo, pero aún abierto a la disputa". Esta corriente es integrada por dirigentes como las diputadas Coca Ñanco y Gael Yeomans, además de la exsecretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses.

“La elaboración política de la experiencia 2019 – 2025 es una tarea colectiva, estratégica y urgente. Sin una lectura profunda y sistemática de este ciclo, el FA corre el riesgo de profundizar la fragmentación interna, reproducir errores estratégicos no procesados, y quedar atrapado en una lógica de defensiva permanente, reaccionando más que conduciendo", añaden.

Además, en este documento se enfatiza que “la experiencia reciente demuestra que la unidad del campo progresista es una condición necesaria para disputar mayorías, pero también que dicha unidad requiere claridad estratégica, identidad y proyecto. Fortalecer al FA como partido (...) es clave para que cualquier política de alianzas sea sólida y sostenible, evitando que se reduzca a acuerdos tácticos sin arraigo".