Cardenal Fernando Chomalí llama a que prime el diálogo y la paz común ante situación en Venezuela

Luego que tras una serie de ataques a puntos estratégicos en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la captura de su par venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentarán la justicia estadounidense en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí realizó un llamado al diálogo.

“El pueblo venezolano es noble, religioso y amante de la libertad. Encomendamos el futuro del pueblo Venezolano a la Virgen de Coromoto, patrona y protectora de Venezuela. Que siempre prime en esta compleja situación el diálogo y el bien común”, dijo el cardenal mediante un mensaje de su cuenta en la red social X.

La tarde este sábado Trump dio una conferencia de prensa para abordar la captura del Maduro y el futuro de la nación caribeña.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente. Por lo tanto, no queremos que nadie más se involucre en ocupar el cargo y nos encontremos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, detalló sobre la nueva administración del país.

“ Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata . Y tiene que ser sensata, porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, agregó sobre el gobierno de Venezuela.

“Es su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en cuenta el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda. Ahora estamos allí. Y lo que la gente no entiende, pero entiende cuando lo digo, es que ahora estamos allí, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada”, concluyó sobre el tema.

Tras su alocución y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, el Secretario de Estado Marco Rubio y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, explicó a los medios que “estarían designando personas para asumir el cargo”. Sin embargo, no dio nombres o más detalles sobre esta nueva administración en Venezuela.