El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno realizada en la Catedral Metropolitana.

Al evento religioso también asistió la familia del Mandatario y múltiples autoridades, entre ellas la contralora Dorothy Pérez; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; su par del Senado, Paulina Núñez; la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, y otras figuras.

La ceremonia fue oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien entregó un extenso discurso ante los presentes, apelando a la unidad, a la promoción del diálogo y al respeto por la democracia.

“Estimados hermanos y hermanas estamos reunidos como resultado de la gran fiesta cívica que nuestro país celebró el pasado 14 de diciembre (...) ese día nos une el hecho de amar nuestra patria dejando de lado nuestras legítimas diferencias“, comenzó señalando.

“Ese respeto se mantiene cuando se reconoce el triunfo del otro. Fuimos testigos del momento en que el presidente en ejercicio llama por teléfono al presidente electo, fuimos testigos de gestos propios de un país con altura de miras civilizado, educado, donde la democracia y el Estado de derecho no son palabras vacías”, continuó.

Dicho eso, resaltó: “Es fundamental recordar nuestra responsabilidad de preservarla la democracia, que es un bien que se gana gotas, pero se pierde al litro si no se cuida”.

En esa misma línea, acotó: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo, para buscar acuerdos, para la diplomacia para abrir nuevas mentes y corazones, para que prime la caridad, la altura de miras”.

“A todos los integrantes del nuevo gobierno, les agradezco de corazón que hayan ingresado a la política, este será sin duda uno de los servicios más importantes que harán en sus vidas, sus decisiones alcanzarán a millones de personas”, señaló.

Ese mensaje también fue dirigido para la vereda opositora a la nueva administración: “Confiamos también en las personas de buena voluntad sin importar la fe que profesen, especialmente aquellos que hoy son oposición puedan dejarse guiar por el uso de la razón y así podamos explorar juntos las soluciones que promuevan a cada uno de los habitantes de nuestro país, para que se desarrollen como seres humanos”.

Finalmente, Chomali sostuvo: “Los invito a confiar en el diálogo como una valiosa herramienta que evitará que la política se convierta en la imposición de unos sobre otros”.