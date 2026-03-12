SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    “Es fundamental recordar nuestra responsabilidad de preservarla la democracia, que es un bien que se gana gotas, pero se pierde al litro si no se cuida”, planteó el arzobispo de Santiago.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno realizada en la Catedral Metropolitana.

    Al evento religioso también asistió la familia del Mandatario y múltiples autoridades, entre ellas la contralora Dorothy Pérez; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; su par del Senado, Paulina Núñez; la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, y otras figuras.

    La ceremonia fue oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien entregó un extenso discurso ante los presentes, apelando a la unidad, a la promoción del diálogo y al respeto por la democracia.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Estimados hermanos y hermanas estamos reunidos como resultado de la gran fiesta cívica que nuestro país celebró el pasado 14 de diciembre (...) ese día nos une el hecho de amar nuestra patria dejando de lado nuestras legítimas diferencias“, comenzó señalando.

    “Ese respeto se mantiene cuando se reconoce el triunfo del otro. Fuimos testigos del momento en que el presidente en ejercicio llama por teléfono al presidente electo, fuimos testigos de gestos propios de un país con altura de miras civilizado, educado, donde la democracia y el Estado de derecho no son palabras vacías”, continuó.

    Dicho eso, resaltó: “Es fundamental recordar nuestra responsabilidad de preservarla la democracia, que es un bien que se gana gotas, pero se pierde al litro si no se cuida”.

    En esa misma línea, acotó: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo, para buscar acuerdos, para la diplomacia para abrir nuevas mentes y corazones, para que prime la caridad, la altura de miras”.

    “A todos los integrantes del nuevo gobierno, les agradezco de corazón que hayan ingresado a la política, este será sin duda uno de los servicios más importantes que harán en sus vidas, sus decisiones alcanzarán a millones de personas”, señaló.

    Ese mensaje también fue dirigido para la vereda opositora a la nueva administración: “Confiamos también en las personas de buena voluntad sin importar la fe que profesen, especialmente aquellos que hoy son oposición puedan dejarse guiar por el uso de la razón y así podamos explorar juntos las soluciones que promuevan a cada uno de los habitantes de nuestro país, para que se desarrollen como seres humanos”.

    Finalmente, Chomali sostuvo: “Los invito a confiar en el diálogo como una valiosa herramienta que evitará que la política se convierta en la imposición de unos sobre otros”.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastFernando Chomali

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    Tras reunión con Kast: subsecretario de Estado de Estados Unidos proyecta cooperación en seguridad y economía con Chile

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    La otra parte del acuerdo de diputados: Mulet con primera opción para presidir la Cámara en 2027 y republicanos aplazados para 2028

    Lo más leído

    1.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    2.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    3.
    Quiénes estuvieron detrás de la intervención digital en los logos del gobierno de Kast

    Quiénes estuvieron detrás de la intervención digital en los logos del gobierno de Kast

    4.
    El manual republicano: el ADN de la generación que llega al gobierno

    El manual republicano: el ADN de la generación que llega al gobierno

    5.
    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”
    Chile

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos
    Negocios

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Cumbre minera reunirá al ministro Daniel Mas con las grandes empresas del sector en Antofagasta

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U
    El Deportivo

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo manda al VAR

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC
    Cultura y entretención

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela
    Mundo

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela

    Estados Unidos confirma un incendio en el portaaviones ‘Gerald Ford’ aunque sostiene que “no está relacionado con combates”

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres