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    Muere Noelia Castillo, la joven española que protagonizó controvertido caso de eutanasia

    La veinteañera estaba parapléjica después de un intento de suicidio en el que se arrojó desde un quinto piso y había solicitado formalmente el procedimiento en 2024.

    Por 
    Lya Rosen
    Noelia Castillo. Foto: Captura de pantalla.

    Este jueves, en un hospital de Barcelona murió Noelia Castillo, la joven española que protagonizó el caso de eutanasia que conmocionó a España, luego de recibir finalmente la inyección letal que apagó su vida tras una batalla legal de dos años con su padre.

    Un procedimiento que, tal como estaba previsto, se concretó en el Hospital Residencia Sant Camil, de la comarca catalana del Garraf, como lo dieron a conocer a la prensa las autoridades del centro de salud, el que luego fue confirmado por Abogados Cristianos, la asociación ultracatólica que asesoraba a su padre, Gerónimo Castillo, y que trató de frenar el proceso hasta el último momento.

    Al momento de su fallecimiento, Castillo tenía 25 años de edad y estaba parapléjica después de un intento de suicidio en el que se arrojó desde un quinto piso, una de las varias tentativas para acabar con su existencia luego de una infancia marcada por una familia disfuncional y sufrir de varias agresiones y abusos, incluso una violación colectiva.

    “Quiero irme ya y dejar de sufrir, eso es todo”, aseguró la misma Noelia en una entrevista televisiva con el canal español Antena 3, donde dijo que “ya no puedo soportar todo lo que me atormenta, todo lo que he vivido” en compañía de su madre, Yolanda Ramos, quien añadió que esperaba “por si ella, en el último momento, dice ‘me arrepiento’”.

    En la conversación, la veinteañera además se refirió a su padre, diciendo: “Él no me llama nunca, ni me manda mensajes… o sea, ¿para qué me quiere viva!”. Esto último en relación al largo litigio que él encabezó para evitar su eutanasia.

    Sin embargo, tanto los tribunales españoles como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron finalmente los distintos recursos que interpuso para paralizar la medida.

    El suyo fue un caso paradigmático en España y el primero en llegar a los tribunales desde que entrara en vigor la ley de la eutanasia en 2021, teniendo como centro de la disputa legal la cuestión de si Noelia era realmente capaz de tomar una decisión así.

    Pero su solicitud obtuvo el aval científico unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, un comité de profesionales independientes dedicado a evaluar estos casos en la región, que dio su aprobación por unanimidad al procedimiento tres meses después de, que en abril de 2024, ella pidiera formalmente el suicidio asistido.

    Más sobre:Noelia CastilloEspañaEutanasiaHospital Residencia Sant CamilMundo

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