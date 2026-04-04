“Estamos a mitad de camino”: Misión Artemis II alcanza el punto medio de su trayecto a la Luna y se prepara para sobrevuelo histórico

“Estamos a mitad de camino”. Con ese mensaje, la NASA confirmó que la misión Artemis II ya ha completado aproximadamente la mitad de su trayecto hacia la Luna, marcando un hito en el regreso de misiones tripuladas al entorno lunar tras más de cinco décadas.

“ Al momento de esta publicación, la misión Artemis II está aproximadamente a medio trayecto hacia la Luna. Cuando los astronautas lleguen, realizarán un sobrevuelo lunar y recopilarán observaciones científicas de la superficie”, señaló la agencia espacial en una actualización oficial.

El avance ocurre dos días después del despegue de la nave Orión desde el Centro Espacial Kennedy, convirtiéndose en la primera misión tripulada con destino lunar desde 1972, cuando finalizó el histórico programa Apolo.

La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes han protagonizado los primeros registros visuales del planeta Tierra desde el espacio profundo en esta nueva etapa de exploración.

Durante las últimas horas, la NASA difundió imágenes de alta resolución captadas desde la cápsula, en las que se observa la Tierra desde la ventanilla de Orión. En una de ellas, el planeta aparece parcialmente iluminado, mientras que en otra se aprecia una vista completa del globo, con tonos azules y marrones y la presencia de una aurora verde en la atmósfera.

“Vemos nuestro planeta en su totalidad… somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna”, destacaron desde la agencia.

Desde la nave, Hansen describió la experiencia como “fenomenal”, señalando que la tripulación contemplaba una imagen del lado oscuro de la Tierra iluminado por la Luna. “Sentimos el poder de la perseverancia en cada segundo”, agregó.

La misión contempla una duración total de 10 días, durante los cuales la nave realizará dos órbitas alrededor de la Tierra antes de dirigirse hacia la cara oculta de la Luna. Posteriormente, ejecutará un sobrevuelo sin alunizaje y regresará utilizando la trayectoria conocida como “retorno libre”, que aprovecha la gravedad lunar para volver al planeta.

Este nuevo avance posiciona a Artemis II como una misión clave dentro de los planes de exploración espacial de Estados Unidos, sentando las bases para futuras expediciones que contemplan incluso el regreso humano a la superficie lunar en los próximos años.