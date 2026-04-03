Con el objetivo de fortalecer la atención integral de niños y adolescentes con condiciones del neurodesarrollo y desafíos en salud mental, en Colina, la Municipalidad anunció la puesta en marcha de la nueva Unidad de Neurodiversidad Comunal (UNEC).

La iniciativa surge de una colaboración del Municipio de Colina con la Corporación Municipal. “Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una atención digna, oportuna y con enfoque integral”, señaló la alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada.

Para evitar la fragmentación de los apoyos y con el propósito de garantizar trayectorias de atención continuas, la UNEC busca articular de forma coordinada las áreas de familia, salud y educación.

Estructura de UNEC

Con tres segmentos especializados, la unidad se organizó con el fin de abordar las diferentes necesidades de forma complementaria.

El Centro de Estimulación y Desarrollo Integral (CEDI) ofrecerá atenciones terapéuticas interdisciplinarias para necesidades educativas especiales, con planes de cuidado adaptables e intervenciones de mediano y largo plazo, más trabajo coordinado con las comunidades educativas y familias.

La evaluación diagnóstica especializada y la intervención inicial estará en manos de la Sala Neurodiversa, que apunta a la orientación oportuna para las familias, además de activar redes de apoyo, fundamentalmente en casos relacionados a condiciones como el Trastorno del Espectro Autista.

Colina anuncia nueva Unidad de Neurodiversidad Comunal para NNA

El Centro de Bienestar Escolar (CBE) abarcará la salud mental en el contexto educativo; con el fomento de entornos escolares más inclusivos y seguros, además de ocuparse de situaciones de crisis, dificultades emocionales y conductuales.