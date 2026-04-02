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    Gobierno lanza una guía para la atención inclusiva de personas autistas

    El documento presentado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo tiene como objetivo que quienes trabajan en atención de público en entidades públicas y privadas tengan herramientas para atender correctamente estas personas.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó el documento pensadoa para entidades públicas y privadas. MARIO TELLEZ

    En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, presentó la primera “Guía para la atención inclusiva de personas autistas”, elaborada por Senadis y validada por representantes de organizaciones de y para personas autistas del país.

    El documento que está en formato digital tiene por objetivo que las personas que trabajan en atención de público en entidades públicas y privadas tengan herramientas para atender correctamente a las personas autistas.

    “Hoy en el Día Mundial del Autismo, estamos anunciando la primera Guía para la Atención Inclusiva de Personas Autistas, la que refuerza nuestro compromiso por dar mayor visibilidad a las personas con esta condición. Avanzando hacia un Estado más accesible para generar conciencia, que exista igualdad de oportunidades y que tengan mayores espacios de inclusión”, sostuvo la secretaria de Estado.

    “Es destacable que la Guía fue construida con comunidades de personas autistas, por lo que responde justamente a un diseño de política pública acorde a las necesidades de los usuarios y es un paso hacia adelante en un trato no discriminatorio por parte de las Instituciones Públicas y también privadas”, añadió la ministra.

    La Guía, destinada a todas las instituciones públicas y privadas, entrega recomendaciones para resguardar un servicio de atención adecuado en contextos donde la interacción, la comunicación y el acceso a la información pueden representar barreras para algunas personas autistas.

    Además, cuenta con medidas de accesibilidad, tales como: tipografía legible, elementos gráficos, un estilo claro y comprensible e imágenes con texto alternativo.

    Por su parte, el director Nacional de Senadis, Pedro Goic, expresó: “Este es un esfuerzo de Estado para facilitar la atención de público, entregar herramientas a todos los funcionarios y a quienes atienden público en instituciones privadas para un servicio más inclusivo poniendo foco en las personas autistas”.

    De igual forma, el director nacional del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo Hemmelmann, valoró la iniciativa y señaló: “Quiero felicitar al Senadis por esta Guía para la atención de personas autistas que, estoy seguro, ayudará a nuestras funcionarias y funcionarios de los distintos canales de atención a entender y mejorar la interacción con las personas que tienen esta condición. Nuestro compromiso es trabajar en conjunto, seguir sirviendo a la ciudadanía y, por supuesto, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad para que reciban un trato de calidad”.

    La guía está disponible para descarga gratuita en el sitio web www.senadis.gob.cl, Además, se realizará un webinar informativo abierto a la ciudadanía el miércoles 29 de abril a las 15:00 horas en el canal de YouTube de Senadis.

    Principales aspectos que aborda la Guía

    • Llamado a dar cumplimiento a la nueva Ley N°21.768 sobre atención preferente y oportuna para las personas con discapacidad acreditada y sus cuidadores en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público.

    • La importancia de los ajustes sensoriales, que implican considerar el modo en que los estímulos del ambiente impactan en el bienestar y la participación de las personas autistas. Para ello, se recomienda mantener un ambiente tranquilo y controlado, bajando el volumen de sonidos, apagando luces intensas, reduciendo los distractores visuales y prefiriendo colores claros en la ambientación, así como contar con elementos de regulación.

    • El respeto por el acompañamiento de una persona significativa que pueda entregar seguridad a la persona autista y brindar apoyo para la comunicación y el acceso a la información.

    • La visibilización del uso de la comunicación alternativa aumentativa como parte de la diversidad de formas en que las personas autistas pueden comunicarse. Se rescata la importancia de usar apoyos visuales, un lenguaje claro y considerar otros formatos para la entrega de información, como grabaciones de audio, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos u elementos tecnológicos especializados.

    Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

    El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se conmemora anualmente cada 2 de abril, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 con el objetivo de mejorar la comprensión y promover la inclusión de las personas autistas.

    Para este año 2026 la ONU publicó el lema “Autismo y humanidad: toda vida tiene valor”, destacando y reivindicando la dignidad y el valor de todas las personas autistas como parte integrante de la humanidad.

    Más sobre:AutismoDía Mundial de Concienciación sobre el AutismoMaría Jesús Wulf

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