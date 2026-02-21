Estudiantes de Colina lanzan globo a la estratósfera y logran captar la curvatura de la Tierra

El globo inflado con helio alcanzó los 34 mil metros de altura, en el marco de un proyecto científico de estudiantes del Liceo Bicentenario Santa Teresa de los Andes, en la localidad de Liray en Colina.

La iniciativa, gestada a fines del 2024, logró registrar la curvatura de la Tierra y la luz del sol con el lanzamiento de un globo a la estratósfera: fue lanzada desde Melipilla y ascendió a casi cuatro veces la altura del Monte Everest, cumbre que alcanza los 8.848 metros. En el globo habían cámaras, circuitos electrónicos y un GPS satelital , que permitió seguir la trayectoria de la cápsula en tiempo real y además facilitó su recuperación.

De acuerdo con Paulina López, estudiante de 3° medio, “en la caja iban las cámaras con las que pudimos grabar la estratósfera. También llevábamos circuitos y todos participamos en el armado del experimento”.

El vuelo, entre ascenso y descenso, se extendió cerca de tres horas. Cuando STA EXPLORER se acercó a los 34 mil metros explotó de forma controlada, lo que dio paso al descenso de la carga científica. Esta última logró ser recuperada mediante un sistema de paracaídas, diseñado para proteger el equipamiento.

“La idea era lanzar un globo a la estratósfera para grabar la curvatura de la Tierra. Para eso tuvimos que coordinar permisos de vuelo, contactarnos con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y planificar cada etapa del proyecto durante aproximadamente un año”, señaló Pablo Pailamilla, docente a cargo.

La iniciativa fue elaborada por un grupo de siete estudiantes del establecimiento: Matilde Toro, Alonso Osorio, Gabriel Maulén y Joaquín Gutiérrez, estudiantes egresados; Victoria Henríquez, de 4° medio; y Paulina López con Franco Rodríguez, de 3° medio. Además, el profesor de matemáticas Pailamilla fue encargado del equipo del STA EXPLORER.

Además, contaron con el apoyo de varias instituciones, entre ellas el equipo directivo del establecimiento, Geoconexión y la DGAC.

La iniciativa fue valorada por Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina: “Este proyecto demuestra que cuando confiamos en el talento de nuestras y nuestros estudiantes, y fortalecemos la educación pública, los resultados pueden ser extraordinarios. STA EXPLORER es una muestra concreta de cómo la ciencia y el trabajo en equipo permiten abrir nuevas oportunidades desde la educación municipal de Colina”,