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    El amenazante cántico de la barra de Boca Juniors antes de venir al duelo ante la UC en el Claro Arena

    El martes, la UC recibe a los xeinezes en el recinto de Las Condes. Dos mil fanáticos argentinos llegarán al duelo, después de la autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La barra de Boca Juniors (Foto: Photosport). JUAN AMELIO/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El martes, Universidad Católica recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena. El duelo será el debut de ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque en la antesala la preocupación no ha estado en lo deportivo, sino en la presencia de fanáticos transandinos en el compromiso.

    Finalmente, la Delegación Presidencial Metropolitana, a cargo de Germán Codina, terminó autorizando la presencia de 2.000 fanáticos del equipo transandino en el choque. Eso sí, la autoridad exigió fuertes medidas de seguridad para cautelar la normalidad en el desarrollo del encuentro y en el entorno del recinto deportivo.

    El amenazante cántico de la barra de Boca Juniors antes de venir al duelo ante la UC en el Claro Arena

    La barra de Boca Juniors es una de las más temidas en el mundo. Esa sola descripción justificaba las aprensiones respecto de su presencia en el duelo. Sin embargo, la UC chocaba con una estricta disposición de la Conmebol, que exige la asignación de localidades al público visitante en los partidos del principal torneo continental a nivel de clubes.

    Previo al viaje, de hecho, los hinchas del equipo argentino dieron una muestra de la agresividad con que llegarán al partido ante los cruzados, al que, seguramente, viajará el núcleo más duro de La 12, la barra brava del conjunto argentino.

    El martes, sí, nos vamos para Chile y a todos los chilenos los vamos a matar”, corearon los fanáticos durante el partido ante Talleres de Córdoba.

    Los cruzados también cantaron

    La tensión con que se ha manejado la antesala del compromiso también llegó a las gradas del recinto de San Carlos de Apoquindo. En la goleada sobre Palestino, un apronte ilusionante de la oncena de Daniel Garnero, los hinchas cruzados corearon cánticos alusivo a la visita de Boca Juniors, reflejando la disposición con la que esperarán a los transandinos.

    Las autoridades anunciaron un estricto plan de seguridad, que implicará el incremento de un 25 por ciento en la cifra de guardias que se encargarán de velar por el desarrollo del evento deportivo. En el mismo sentido, se anunció que los vigilantes que trabajen en la zona en que se ubicarán los hinchas xeneizes utilizarán cámaras corporales para registrar cada una de las situaciones que se produzcan.

    “Reconozco que hemos tenido a un club que ha entendido que tiene que desembolsar más recursos para abrir el espacio a hinchas visitantes y dar la tranquilidad a quienes concurran al estadio”, dijo. “Hubo un ejemplo claro de lo que queremos para el fútbol.Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que establecimos en esta reunión”, valoró Codina.

    Más sobre:La UCUniversidad CatólicaCruzadosBoca JuniorsBocaLa 12Copa LibertadoresGermán Codina

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